Eğitim-Bir-Sen, serbest kıyafet eylemine devam edecek

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, serbest kıyafet eylemi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, eylemlerini kararlılıkla devam ettireceklerini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen olarak serbest kıyafet eylemine kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Çağ dışı kılık-kıyafet yönetmeliği kaldırılıncaya kadar eyleme devam edeceğiz. Eğitim-Bir-Sen olarak hukuki dayanaktan yoksun olmasına rağmen yıllarca sürdürülen başörtüsü yasağının kaldırılması için verdiğimiz mücadele olumlu sonuçlanmış, 4.10.2013 tarihli ve 2013/5443 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kadın çalışanlar yönünden yönetmelikte geçen ‘başı açık’ ifadesi kaldırılarak, kadın çalışanlarımızın başörtülü olarak çalışma hakkı hukuki güvenceye kavuşturulmuştur. Ancak, çağ dışı yönetmeliğin erkek kamu görevlileri için öngördüğü kısıtlama ve yasaklamalar hâlâ devam etmektedir.” dedi.

“Kısıtlama ve yasaklamaların devam ediyor olması yeni Türkiye’ye yakışmıyor”

Devam eden yasakların biran önce kaldırılması gerektiğini ifade eden Öner, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Eğitim-Bir-Sen olarak, her zaman özgürlüklerden yana olduk, kısıtlamalara ve dayatmalara da karşı çıktık. Haklıdan ve doğrudan yana oluşumuz, haksızlığa ve yanlışa karşı kavi duruşumuz, üye kazanarak büyümemize, ülke olarak özgürlüklerin sınırının genişlemesine vesile oldu. Türkiye’nin geçmişten günümüze birçok alanda kat ettiği mesafeler, çalışanların kazandığı haklar, milletin dirayetiyle kaldırılan vesayet odakları, sivil inisiyatiflerin gayretleriyle ters yüz edilen darbe ürünü mevzuatlar ülkemizi bugün herkes için ümitvar bir eşiğe getirdi. Tüm bu değişimden ne hikmetse bir türlü nasibini alamayan bir kılık ve kıyafet dayatmasıyla hâlâ karşı karşıyayız. Temel bir insan hakkının ikamesi, kişisel özgürlüğün belirgin bir nişanesi olarak gördüğümüz kılık ve kıyafet özgürlüğü hakkının da alınabilmesi için bu eylemi başlatan sendika olarak, üyelerimizle birlik ve dayanışma içerisinde eylemliliğimizi sürdürerek doğru noktaya taşıyacağız. Serbest kıyafet eylemi kararını aldığımız günden bugüne, darbe ürünü yönetmeliğin öngördüğü kısıtlama ve yasaklamaların devam ediyor olmasının yeni Türkiye’ye yakışmadığını; pantolonun kumaşı, kazağın yakası, ayakkabının topuk boyu, ense tıraşı ve bıyıkla ilgilenen bir yönetmeliği, antidemokratik dayatmayı kabul etmediğimizi defalarca dile getirdik, eğitimcilerin neyi, nasıl giyeceğine karar verilmesi ayıbına bir an evvel son verilmesi çağrısında bulunduk. Bununla da yetinmedik, 15/03/2013 tarihinde, kamu görevlilerinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 5. maddesindeki yasak ve sınırlamalara uymadan kamu hizmeti sunmalarına, bu sınırlamaları dikkate almaksızın milletimizin değerlerine ve genel kabul görmüş kılık ve kıyafet şekillerine uygun olmak, herkesin bu kapsamda tercihlerine azami saygı gösterilmesi kaydıyla inançları ve/veya tercihleri doğrultusunda belirleyecekleri kılık ve kıyafetle göreve gitmelerine ve görev mahallinde bulunmalarına, bu eylem sürecini, kamu görevlilerinin kılık ve kıyafet özgürlüğünü teminat altına alan yasal ve yönetsel düzenleme yapılıncaya kadar devam ettirmelerine karar verdik. Bütün çaba ve girişimlerimize rağmen bu konuda hâlâ bir adım atılmış değildir. Türkiye parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçti, yeni kurullar oluşturuldu, ofisler kuruldu, bakanlar değişti ancak mezkûr yönetmelik hala yürürlüktedir. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan, eğitimin niteliği, öğretmenin verimliliği ile ilgilenmek varken kıyafetin tam tekmilliği ile gündem tutan yönetim anlayışına bir an önce son vermesini istiyoruz. Öğrencilerin serbest kıyafet hakkının olduğu yerde, öğretmene, kamu görevlisine ‘ne giyeceğine karar veremeyen insan’ muamelesi yapılmış olması kabul edilebilir bir şey değildir. Bu nedenle, sendika olarak, kamu görevlilerine yönelik kısıtlama ve yasakların da kaldırılması amacıyla başlattığımız sivil itaatsizlik eylemine devam kararı aldık ve bu karar doğrultusunda, kamu görevlileri kılık ve kıyafet özgürlüğüne kavuşuncaya kadar eylemimiz sürecektir.”