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Eğitim eş anlamlısı eş anlamlısı nedir? Eğitimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

06.08.2022 03:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir dildir. Her kelimenin birden fazla alanda kullanımı ve anlamı vardır. Yerlerine kullanılacak eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Eğitim de bu özelliklere sahip kelimelerden biridir. İsim türündedir. Terbiye, bu kelimenin eş anlamlısı olarak kullanılır. Eğitim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Eğitim eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Eğitim eş anlamlısı eş anlamlısı nedir? Eğitimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eğitim eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Terbiye kelimesi günlük konuşma dilinde de sıkça kullanılır. Davranışsal veya zihinsel düzenlemeler, terbiye etme eylemi, eğitme işi karşıladığı anlamlardır.

Türkçe'deki eg kökünden türeyerek bu hale gelmiştir. Eğmek, bükmek kelimeleri eğitimin kökeni olarak kabul edilir. Dil uzmanları tarafından bir Türk atasözü olan "Ağaç yaşken eğilir." De bu kök ile ilişkilendirilir. Bu kökten türeyerek dil devriminin hemen ardından dilimize girmiş bir kelimedir.

Eğitim kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu eğitim kelimesi için iki tanım yapmıştır. İkisi de isim türündedir. Bu tanımlar şöyledir:

Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında doğrudan veya dolaylı olarak yardım etme, terbiye.
Bu tanım doğrultusunda şu örnek cümle verilmiştir:
"Sadece kolejinizde değil eğitim işlerinin tümünde güvenilir bir danışman olabilirim. (Nazım Hikmet)"

İkinci tanımında ise eğitim bilimi ifadesi kullanılmıştır. Bu alanda bir bilim dalı anlamına gelir.

Farklı kelimelerle bir araya geldiğinde yeni kavramlara karşılık gelen birleşik kelimeler, fiiller, deyimler ve atasözleri üretir. Bu durumun bazı örnekleri şunlardır:

Eğitim almak, eğitim vermek, formel eğitim, meslek içi eğitim, milli eğitim, eğitim kurumu, eğitim durumu, temel eğitim, uzaktan eğitim.

Eğitim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Terbiye kelimesi eğitim yerine kullanılabilir.

Eğitimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en doğru yöntem o kelimenin cümle içinde kullanımını görmektir. Yerine seçilecek kelimenin belirlenmesi içinde yer aldığı cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Eğitimin eş anlamlısı olan kelime ve eğitim ile kurulan bazı cümle örnekleri şunlardır:

  • İyi bir eğitim aldığı her halinden belli.
  • Onu iyi terbiye etmişler.


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