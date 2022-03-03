Eğitim neferleri köy köy dolaşarak kız çocuklarının okula devamlılığını sağlıyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Hizan ilçesinde 75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, kız öğrencilerin okula devamlılığını sağlamak için köy köy dolaşarak ailelerini ikna ediyor.

Kız çocuklarının eğitime kazandırılması amacıyla oluşturulan ekipte gönüllü olarak yer alan eğitim neferleri, çeşitli nedenlerle devamsızlık yapan kız öğrencilerinin eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak için çaba gösteriyor.

Haftanın belli günlerinde mesafe gözetmeksizin karlı yolları aşarak öğrencilerin bulunduğu köylere giden öğretmenler, kız çocuklarını tekrar okula göndermeleri için aileleriyle görüşüyor.

Bu kapsamda ilçeye 30 kilometre mesafedeki Karbastı köyüne giden öğretmenler, burada yürüttükleri çalışma sonucu okula gitmeyen 3 kız çocuğunu, ailelerini ikna ederek eğitime kazandırdı.

Öğrencileri için bütün zorluklara göğüs geren, bazen kar ve çamur nedeniyle yolda kalan araçlarını iten, bazen de köylere yaya ulaşan öğretmenler, 2,5 yılda yaklaşık 100 kız çocuğunun eğitimine devam etmesine katkı sundu.

- "Çocukların okula döndüğünü görmek bizi mutlu ediyor"

Okul müdürü Nurettin Demir, AA muhabirine, "Haydi Kızlar Okula Projesi" kapsamında kız çocuklarının okula devamlılığını sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Çocukların köylerde kalmasından, okula devam edememesinden üzüntü duyduklarını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Bu nedenle belirlediğimiz plan dahilinde bir idarecinin eşliğinde 5 kişilik ekibimizle çocuklarımızı asıl yuvalarına kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaz, kış, kar, yağmur demeden her türlü şartlara rağmen gittiğimiz köylerde bir öğrenciyi bile okula kazandırdığımızda dünyalar bizim oluyor. Pansiyonumuz, yemekhanemiz, eğitim öğretim ortamımızda her türlü tedbiri alarak çocuklarımıza faydalı olmaya gayret ediyoruz. Onları okula kazandırmak bütün ekibimizin birinci görevidir. Bu çalışmayı yaparken bazı zorluklarla karşılaşıyoruz ama çocukların okula döndüğünü görmek bizi mutlu ediyor."

- "Çocukların elinden tutabilmek için fedakarlık yapıyoruz"

Öğretmenlerden Emel Çetin ise haftanın belli günlerinde köyleri ziyaret edip kız çocuklarını okula kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu sayede öğrencilere dokunabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Çetin, şunları anlattı:

"Yeri geliyor aracı itiyoruz, aracımızın çıkamadığı yolları ve yokuşları tırmanarak ailelere ulaşıyoruz. Köylerdeki çocukların elinden tutabilmek için fedakarlık yapıyoruz. Kendi dünyalarından çıkarıp eğitime kazandırmak bizi mutlu ediyor. Onların okulda gülen yüzlerini gördüğümüzde ne kadar iyi bir iş yaptığımızı fark ediyoruz. Çabalarımızın boşa gitmediğine inanıyoruz. Böylelikle çocuklar hayallerine, biz de hedeflerimize kavuşuyoruz."

- "Devamsız öğrencilerimizin çoğunu köy ziyaretleriyle okula kazandırdık"

Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı Yağmur Yapıcı da ziyaretlerdeki temel amaçlarının öğrencilerin okula devamının sağlanması olduğunu belirterek, "Bölgemizde kış çetin geçiyor. Dolayısıyla köy ziyaretlerinde çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. Özellikle 2021-2022 eğitim öğretim yılında devamsız öğrencilerimizin çoğunu köy ziyaretleriyle okula kazandırdık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

