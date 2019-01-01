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Eğlencenin dozunu kaçırdılar

Serap Karakış Serap Karakış
DÜNYA  | 01.01.2019 10:37 | Son Güncelleme

İngiltere'de 2019'un gelişi coşkuyla kutlandı. Ancak her zaman olduğu gibi yine eğlencenin dozunu kaçıranlar oldu

Yeni yılın heyecanıyla sokağa fırlayan gençler, alkolün etkisiyle yine her sene olduğu gibi alışkın olduğumuz görüntüleri ortaya çıkardı.

Eğlencenin dozunu kaçırdılar

Yeni yılı karşılamak isteyen heyecanlı İngilizler, yılbaşı gecesinde mevsim normalleriin üzerinde seyreden havayı da fırsat bilip giyindi, kuşandı ve kendilerini sokağa attı.
2019'a hızlı bir giriş yapan bazı particiler, alkolün dozunu fazla kaçırınca ortaya her sene alıştığımız görüntüler çıktı.
Kimi gençler olduğu yerde sızarken, kimi kontrolünü kaybetti.
İşte İngiltere'nin eğlencenin dozunu kaçıran gençlerinden manzaralar...
Arkadaşlarının kollarında evlerinin yolunu bulmaya çalışanlar da oldu, karakolluk olanlar da...
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere alkollü gençler yılbaşı

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