Yeni yılın heyecanıyla sokağa fırlayan gençler, alkolün etkisiyle yine her sene olduğu gibi alışkın olduğumuz görüntüleri ortaya çıkardı.

Eğlencenin dozunu kaçırdılar

Yeni yılı karşılamak isteyen heyecanlı İngilizler, yılbaşı gecesinde mevsim normalleriin üzerinde seyreden havayı da fırsat bilip giyindi, kuşandı ve kendilerini sokağa attı.

2019'a hızlı bir giriş yapan bazı particiler, alkolün dozunu fazla kaçırınca ortaya her sene alıştığımız görüntüler çıktı.

Kimi gençler olduğu yerde sızarken, kimi kontrolünü kaybetti.

İşte İngiltere'nin eğlencenin dozunu kaçıran gençlerinden manzaralar...