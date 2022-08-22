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EGM Kriminal Daire Başkanı Vural Personel Daire Başkanı oldu

22.08.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kriminal Daire Başkanlığına ise Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Gürcan getirildi

EGM Kriminal Daire Başkanı Vural Personel Daire Başkanı oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural Personel Daire Başkanlığına, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Gürcan ise Kriminal Daire Başkanlığına atandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine 3 yıldır Kiriminal Daire Başkanı olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ogün Vural, Personel Daire Başkanı oldu.

Yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerinden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Gürcan getirildi.

Kriminal Daire Başkanlığı'nda sabah saatlerinde düzenlenen törenle Vural görevi Gürcan'a devretti.

EGM Kriminal Daire Başkanı Vural Personel Daire Başkanı oldu

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