YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. EGM'den Karayolu Trafik Haftası etkinliği

EGM'den Karayolu Trafik Haftası etkinliği

07.05.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinlikte, Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ve Mobil Trafik Eğitim Tırı ile yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı eğitim verildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

EGM Trafik Başkanlığı tarafından Karayolu Trafik Haftası kapsamında bir alışveriş merkezi önünde etkinlik düzenlendi.

"Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile düzenlenen etkinlikte, Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ve Mobil Trafik Eğitim Tırı ile eğitimler düzenlendi.

Trafik standında sürücülere el broşürü ve kampanya içerikleri de dağıtılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Trafik Başkanlığı Eğitim Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan, bugün tüm Türkiye genelinde kara yolu trafik güvenliği kapsamında farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Ankara genelinde çocuklar için Mobil Trafik Eğitim Tırı ile yetişkinler için de Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile eğitimler düzenleneceğini bildiren Hakan, şöyle konuştu:

"7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası özelinde biz, yaya güvenliğini ön plana çıkaran etkinlikler de düzenleyeceğiz. Özellikle bu sene yayalar için 5 adımda trafik güvenliği temalı etkinlikleri ön plana çıkarmak istiyoruz. Çünkü maalesef trafik kazaları neticesinde meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalarda yayalarımızın sorumluluğu da önem teşkil ediyor. Yine hem Ankara özelinde hem Türkiye genelinde belirlediğimiz okullarda mobil tırımızla eğitimlere devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışıCumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışı
GÜNCELLEME - Ataşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüGÜNCELLEME - Ataşehir'de bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
GÜNCELLEME - 3 Esenler'de silahla vurulan kadın hayatını kaybettiGÜNCELLEME - 3 Esenler'de silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Ankara Namaz Vakitleri 7 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:35
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:55
Yatsı
21:27
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Aşkın böylesi! Eşi öldü ama cesedinden vazgeçemedi

Aşkın böylesi! Eşi öldü ama cesedinden vazgeçemedi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.