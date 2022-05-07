EGM'den Karayolu Trafik Haftası etkinliği

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

EGM Trafik Başkanlığı tarafından Karayolu Trafik Haftası kapsamında bir alışveriş merkezi önünde etkinlik düzenlendi.

"Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile düzenlenen etkinlikte, Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ve Mobil Trafik Eğitim Tırı ile eğitimler düzenlendi.

Trafik standında sürücülere el broşürü ve kampanya içerikleri de dağıtılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Trafik Başkanlığı Eğitim Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan, bugün tüm Türkiye genelinde kara yolu trafik güvenliği kapsamında farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Ankara genelinde çocuklar için Mobil Trafik Eğitim Tırı ile yetişkinler için de Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile eğitimler düzenleneceğini bildiren Hakan, şöyle konuştu:

"7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası özelinde biz, yaya güvenliğini ön plana çıkaran etkinlikler de düzenleyeceğiz. Özellikle bu sene yayalar için 5 adımda trafik güvenliği temalı etkinlikleri ön plana çıkarmak istiyoruz. Çünkü maalesef trafik kazaları neticesinde meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalarda yayalarımızın sorumluluğu da önem teşkil ediyor. Yine hem Ankara özelinde hem Türkiye genelinde belirlediğimiz okullarda mobil tırımızla eğitimlere devam edeceğiz."

