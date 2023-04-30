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EGO dizisi final mi yapacak? EGO yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 30 Nisan Fox TV yayın akışı

30.04.2023 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EGO yeni bölüm ve final tarihi araştırılıyor. Fox TV'de pazar günleri yayınlanan dizide Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk başrolde bulunuyor. Yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı ve dizinin ne zaman final yapacağı izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, EGO dizisi final mi yapacak? EGO yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 30 Nisan Fox TV yayın akışı

EGO dizisi final mi yapacak? EGO yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 30 Nisan Fox TV yayın akışı

EGO dizisinin bu akşam olup olmadığı merak edildi. Kemik bir izleyici kitlesine sahip olan EGO dizisi nedeniyle Fox TV yayın akışı araştırılıyor. Yeni bölüm fragmanıyla birlikte 'EGO final mi yapıyor?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümü ile ilgili araştırmalar sıklaştı. İşte dizinin yeni bölümü ve 30 Nisan Fox TV yayın akışı ile ilgili detaylar...

EGO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

EGO dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak. ASlı Melisa Pamuk ve Alperen Duymaz'ın başrolde olduğu Erkeğe Güven olmaz (EGO) bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında yayınlanacak.

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EGO FİNAL Mİ YAPIYOR?

Fox TV Yasak Elma, Gülcemal, EGO gibi dizileriyle son dönemde oldukça konuşuluyor. Sezon sonunun yaklaşmasıyla bazı yapımlarını sonlandırma kararı alan FOX TV, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolde olduğu EGO dizisi için de final yapılması için butona bastı.

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Magazin gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fox TV düşük reytingler nedeniyle EGO dizisinin finalini istedi. EGO dizisi 13. bölümü ile ekranlara veda edecek.

30 NİSAN FOX YAYIN AKIŞI

07:00 Gülcemal
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)
14:45 Tetikçinin Oğlu
16:00 Adım Farah
17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)
16:00 Tetikçinin Oğlu
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
00:15 Gülcemal
02:45 Tetikçinin Oğlu
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Gülcemal


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Anahtar Kelimeler:
Alperen Duymaz Melisa Aslı Pamuk ele

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