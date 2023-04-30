EGO dizisi final mi yapacak? EGO yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 30 Nisan Fox TV yayın akışı

EGO dizisinin bu akşam olup olmadığı merak edildi. Kemik bir izleyici kitlesine sahip olan EGO dizisi nedeniyle Fox TV yayın akışı araştırılıyor. Yeni bölüm fragmanıyla birlikte 'EGO final mi yapıyor?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümü ile ilgili araştırmalar sıklaştı. İşte dizinin yeni bölümü ve 30 Nisan Fox TV yayın akışı ile ilgili detaylar...

EGO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

EGO dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak. ASlı Melisa Pamuk ve Alperen Duymaz'ın başrolde olduğu Erkeğe Güven olmaz (EGO) bu akşam saat 20.00'de Fox TV ekranlarında yayınlanacak.

EGO FİNAL Mİ YAPIYOR?

Fox TV Yasak Elma, Gülcemal, EGO gibi dizileriyle son dönemde oldukça konuşuluyor. Sezon sonunun yaklaşmasıyla bazı yapımlarını sonlandırma kararı alan FOX TV, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolde olduğu EGO dizisi için de final yapılması için butona bastı.

Magazin gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fox TV düşük reytingler nedeniyle EGO dizisinin finalini istedi. EGO dizisi 13. bölümü ile ekranlara veda edecek.

30 NİSAN FOX YAYIN AKIŞI

07:00 Gülcemal

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yerli Sinema)

14:45 Tetikçinin Oğlu

16:00 Adım Farah

17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi (Yabancı Sinema)

16:00 Tetikçinin Oğlu

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

00:15 Gülcemal

02:45 Tetikçinin Oğlu

05:00 Her Yerde Sen

06:00 Gülcemal



