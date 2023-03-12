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Ego'nun Tuncay'ı Ahmet Kayakesen'in geçmişi kirli çıktı! Sevgilisi yüzünü tırmalamış...

12.03.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EGO dizisiyle ekranlara dönen Ahmet Kayakesen, dizideki performansıyla beğeni topluyor. Dizide Tuncay Koraslan karakterine hayat veren oyuncunun geçmişi gündem oldu. Sevgilisinin yüzünü tırmaladığı ortaya çıktı.

Ego'nun Tuncay'ı Ahmet Kayakesen'in geçmişi kirli çıktı! Sevgilisi yüzünü tırmalamış...

Ahmet Kayakesen'in bir dönem Burcu Binici ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Kayakesen o dönem Kertenkele dizisinde rol alıyordu. Sevgilisi Burcu Binici ile evlilik hazırlıkları yaptıkları dönemde, sevgilisini aldattığı ve Burcu Binici'nin de Ahmet Kayakesen'in yüzünü tırmaladığı iddia edilmişti.

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Oyuncu Burcu Binici, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Kertenkele'nin Murat Komiser'i Ahmet Kayakesen’in gizemli tavırlarından şüphelenip WhatsApp’ını karıştırmış. Burcu Binici sevgilisinin rol arkadaşı Yazmeen Baker’le yazışmalarını okuyunca da ilişkisini noktalamış

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"YÜZÜNÜ TIRMALAMIŞ"

Burcu Binici, Kayakesen için “Aynı evde yaşıyorduk. Son bir aydır set saatleri sürekli uzuyordu. Değişik, gizemli hareketler sergiliyordu. Şüphelendim, WhatsApp’ına girdim. Meğer o kadınla otel odalarında buluşuyormuş.” açıklaması yapmıştı.

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Ahmet Kayakesen’e diziyle ilgili mesajlar attığını söyleyen Yazmeen Baker aldatma iddialarını ise yalanladı ve Burcu Binici’nin konuyu abarttığını, kendisine telefon açtığını hatta Binici’nin sevgilisi Kayakesen’in yüzünü tırmaladığını söyledi.

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Bir programa bağlanan Binici, Baker’in açıklamalarını hatırlatmaları üzerine özellikle tırmalama olayına çok şaşırdığını söyleyerek, “Ahmet aralarında bir ilişki olduğunu kabul ettikten sonra bu hanımefendi neden hâlâ bu şekilde konuşuyor anlamak mümkün değil” şeklinde konuştu.

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Yaşananlardan dolayı rahatsızlığını dile getiren Burcu Binici aldatılma olayını sosyal medya hesabından açıkladıktan sonra aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok kadın tarafından destek mesajları aldığını söyledi.

"DESTEK MESAJLARI AYAKTA TUTTU"

Oyuncu Burcu Binici, Ahmet Kayakesen'den ayrıldığını o dönem sosyal medya hesaplarından sert bir tavırla paylaşmış. Binici haberi, "Ahmet Kayakesen’le olan ilişkim Kertenkele dizisinde oynayan rol arkadaşı Yazmeen Baker’le aldatmasından dolayı bitmiştir" ifadeleri ile açıkladı.

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Binici, yaşanan bu olay sonrasında birçok kişiden destek mesajları aldığını ve bu mesajlar sayesinde ayakta kaldığını söylemişti.

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