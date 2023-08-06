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EGO'nun yıldızı Melisa Aslı Pamuk'un yeni aşkı ortaya çıktı! Yıldız futbolcudan itiraf gibi paylaşım!

06.08.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melisa Aslı Pamuk, özel hayatıyla magazin basınında sıkça yer alan ünlüler arasında yer alıyor. Bir dönem adı Fenerbahçeli Altay Bayındır ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncunun gönlünü başka bir futbolcuya kaptırdığı ortaya çıktı. Sessiz sedasız aşklarını yaşayan çift sonunda ilişkilerini itiraf etti.

Melisa Aslı Pamuk, iş hayatının yanı sıra aşk hayatıyla da konuşulmaya devam ediyor. Dönem dönem ünlü isimlerle adı anılan Pamuk'un gerçek aşkı sonunda ortaya çıktı. Şu sıralar Fransız takımı Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, Melisa Aslı Pamuk'un fotoğrafını kalp koyarak paylaştı.

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Son olarak Fox TV'de yayınlanan EGO dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melisa Aslı Pamuk, bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu.

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Aşk haberleriyle gündem olan ünlü oyuncu, adının anıldığı isimlerle ilgili hiçbir açıklama yapmamış, soruları cevapsız bırakmıştı.

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Bir süredir adı Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı ile anılan Pamuk sessizliğini korurken, Yazıcı'dan beklenmedik bir hamle geldi.

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BEKLENMEDİK İTİRAF!

Başarılı futbolcu Pamuk'un fotoğrafını kalp emojisi koyarak paylaştı.

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Böylelikle ikili arasındaki aşk haberleri belgelenmiş oldu. İtirafı gören kullanıcılar 'İşte şimdi ortalık karıştı', 'Çok yakışıyorsunuz', 'Ah benim aşık Yusuf'um' gibi yorumlarda bulundular.

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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan ayrılarak Fransa'ya dönmüş ve Lille ile hazırlık kampına katılmıştı.

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Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Yusuf, beklenen performansı sergileyememiş ve sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılmıştı.

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Melisa Aslı Pamuk ise bir dönem Oğuzhan Özyakup ile aşk yaşamış ve evliliğin kıyısından dönmüştü.

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