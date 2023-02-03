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Egzoz nasıl yazılır, egzoz yazımı nasıl olmalıdır? Egzoz mu egzos mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

25.01.2023 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazım ve dil bilgisi kurallarına uyulabilmesi için sözcüklerin doğru yazılışlarının bilinmesi gerekir. Bunun için de temelde bir sözcüğü oluşturan seslerin doğru bir şekilde kavranması önemlidir. Kimi sözcüklerde ise benzer seslere yönelik yazım yanlışları yapılır. Örneğin egzozun yazılışında "s" harfinin mi yoksa "z" sesinin mi kullanıldığı sıklıkla karıştırılır. Peki, egzoz sözcüğünün doğru yazılışı nasıldır?

Egzoz nasıl yazılır, egzoz yazımı nasıl olmalıdır? Egzoz mu egzos mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir sözcüğün doğru yazılışının bilinmesi oldukça önemlidir. Çünkü Türkçenin gerek yazılı gerek ise sözlü olarak kullanılmasında sözcükleri oluşturan seslerin bilinmesi, bu dilin konuşucularının yazım ve dil bilgisi kurallarına hâkim olmasını sağlar. Türkçede yazımı sıklıkla karıştırılan sözcükler arasında egzoz da yer alır. Bu sözcüğün egzoz veya egzos şeklinde yazıldığı görülür. Ancak egzozun bu iki yazılışından yalnızca biri doğrudur. Dolayısıyla yazım kurallarına uyum sağlanabilmesi için egzozun yazılışında /s/ veya /z/ seslerinden hangisinin kullanıldığı mutlaka öğrenilmelidir.

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Egzoz ne demek?

Doğru yazılışı TDK tarafından da egzoz olarak belirtilen sözcüğün ne anlama geldiğinin açıklanmasında fayda vardır. Bahsedilen bu sözcük, cümle içerisinde isim olarak kullanılır. İngilizcesi "exhaust" olan ve Türkçeye egzoz olarak geçen bu sözcüğün temel anlamları ise aşağıdaki gibidir:

  • İçten yanmalı olan motorlarda yanan akaryakıtın gazı
  • Yapısı içten yanmalı olan motorlarda yanan akaryakıtın gazının boşaltılması
  • Susturucu
  • İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın gazının atılmasını sağlayan düzen
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Egzoz nasıl yazılır?

Türkçede bulunan pek çok kelimenin doğru yazılışı sıklıkla araştırılır. Kimi sözcükleri oluşturan sesler, Türkçe konuşucuları için kafa karıştırıcı olabilir. Bu kapsamda "Egzoz mu egzos mu?" sorusu da sürekli gündemde kalır. Egzoz yazımı sırasında son sesi yani harfinden dolayı yazılışı karıştırılan kelimelerden biridir. Dolayısıyla egzoz doğru yazılışı "s" harfi ile değil "z" sesi ile olduğu belirtilmelidir. Bu sözcüğün doğru yazılışı olan egzoz TDK resmî sitesi üzerinden de kontrol edilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Egzoz egzos

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