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Laboratuvar nasıl yazılır? Laboratuvar mı laboratuar mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

30.01.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılışı ile birlikte okunuşu üzerinden de kafaları karıştıran kelimelerin arasında laboratuvar sözcüğü de yer alıyor. Bu yüzden de yazım hatası sık bir şekilde yapılan laboratuvar kelimesi için insanlar araştırma yapıyor ve doğru yazımını merak ediyor. Özellikle hem sesli hem de sessiz harf hatası üzerinden gerçekleşen durumlar için TDK üzerinden verilen bilgiler ile doğru yazım şeklini öğrenmek mümkündür. Peki, laboratuvar mı laboratuar mı?

Laboratuvar nasıl yazılır? Laboratuvar mı laboratuar mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimeleri telaffuz etmek kadar o kelimelerin doğru yazılışlarını bilmek de oldukça önemli bir konudur. Dilimizde kullanılan bazı kelimelerin doğru yazımı hakkında bilgi karmaşası yaşanabilir. Bu kelimelerden biri de laboratuvar kelimesidir. laboratuvar sözcüğü nasıl yazılır konusu pek çok kişinin kafasını karıştıran yazımı en çok yanlış yapılan kelimelerden biridir.

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Laboratuvar nasıl yazılır?

Laboratuvar sözcüğü dilimize Fransızcadan geçmiş ve sıklıkla da kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre laboratuvar kelimesinin anlamı şu şekildedir: birleştirme ve ayrıştırma işlemleri ile teşhis koyma ya da sonuca ulaşma için bazı araçlar yardımı ile tıp, fizik, eczacılık, kimya ve biyoloji gibi bilim dalları ile ilgili deneylerin yapıldığı özel ve donanımlı yer. Laboratuvar sözcüğü bazen yazılırken bazen de telaffuz edilirken hata yapılabilir. Bu konuda sıklıkla sorulan "Laboratuvar mı laboratuar mı?" sorusu şu şekilde yanıtlanabilir:

Laboratuvar TDK kurallarına göre laboratuar olarak değil laboratuvar şeklinde yazılmalıdır. Kelimeyi doğru bir şekilde kullanabilmek için bu şekilde yazılmalı ve telaffuz edilmelidir.

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Laboratuvar doğru yazılışı ile örnek cümleler

Yazım hatası en sık yapılan kelimeler arasında bulunan laboratuvar kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinden yardım alındığı zaman doğru yazılışının laboratuvar şeklinde olduğu görülür. Yani laboratuvar doğru yazılışı içinde 'v' harfi kullanılması gerekir. Yazım yanlışı en çok ‘v’ harfinin kullanılmamasından dolayı yapılır. Laboratuvar yazımı TDK kurallarına uygun olarak yazım şekli ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Okulun laboratuvarı oldukça büyük ve donanımlı.
  • Kan tahlillerinin sonuçlarını alabilmek için laboratuvara gitmek gerek.
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