Maalesef nasıl yazılır? Maalesef mi malesef mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimize yabancı dillerden alıntılanmış olan kelimeler Türkçenin birer parçası hâlinde olup kişiler tarafından hemen her alanda sıklıkla kullanılan kelimelerdir. Özellikle Arapça ve Farsça kelimelerin kullanımında bazı hatalar ortaya çıkar. Bunun nedeni Arap ve Fars alfabesinde bulunan bazı kelime ve seslerin dilimizde olmayışıdır. Bu seslere örnek olarak ayn, ha ve ka sesleri verilebilir. Arap ve Fars dilinden alıntılanan kelimeler zaman içerisinde bazı kurallar dâhilinde Türkçeleştirilmiştir. Ancak buna rağmen yabancı kökenli olan kelimeler birçok kişi tarafında yanlış bir şekilde yazılır. Kelimelerin doğru yazılışları ve telaffuz edilmeleri doğru bir şekilde yapılmadığı zaman Türkçenin yapısına zarar verilmiş olur. Bu bağlamda kelimelerin doğru yazılışı oldukça önemli bir konudur.

Maalesef kelimesi zarf görevindedir ve üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf gibi anlamlarda kullanılır. Yazım hatası sık bir şekilde yapılan kelimeler arasında bulunan maalesef kelimesinin asıl yazımı "maʿa'l-esef" şeklindedir. Ayn ve harfi tarif bulunduran maalesef kelimesi Arapçadan Türkçeye geçerken, Türkçenin yapısına uygun bir şekilde Türkçeleştirilmiştir. Buna göre Türk Dil Kurumunda yer alan bilgilere göre maalesef şeklinde yazılmalıdır. Maalesef sözcüğünün içinde art arda iki sesli harf bulunduğu için kelime ile ilgili yapılan en büyük yanlışlık "malesef" olarak yazılmasıdır.

Türkçe kelimelerde çift ünsüzlerde olduğu gibi çift ünlü sesler olmaması bu kelimenin maalesef mi malesef mi olarak yazıldığı konusunda kafa karışıklığı yaratabilir. Ancak kelimenin alıntı bir kelime olduğu unutulmamalıdır. Türkçe kelimelerde çift ünsüz olmasa da alıntı kelimelerde çift ünsüz ve çift ünlü bulunabilir. Maalesef yazımı içinde çift ünlü vardır. Ancak bu çift ünsüzün da /â/ olarak yazılması da yanlıştır. Bu bağlamda "Maalesef mi malesef mi?" sorusu ile karşılaşıldığı zaman doğru yazım "maalesef" olarak söylenmelidir.

Maalesef yazımı ile örnek cümleler

İnsanlar arasında yaygın olan yazılı iletişim için kelimelerin doğru bir şekilde yazılması kaliteli bir iletişim için oldukça önemlidir. Dilimizde yazımı yanlış yapılan kelimelerin pek çoğu farklı dillerden Türkçeye giren kelimelerdir. Bu durum insanlar arasında kafa karışıklığına ve telaffuz hatalarına sebep olur. Maalesef kelimesi dilimizde Arapçadan gelmiş olan bir kelimedir. Yazılışının olduğu kadar telaffuzunda da hatalar yapılan maalesef doğru yazılışı insanlar tarafından merak edilir ve araştırılır. Maalesef TDK kurallarına göre iki sesli harfin art arda gelmesi şeklinde yazılır. Hem telaffuz ederken hem de kelimeyi yazarken doğru bir şekilde yazabilmek için bu şekilde yazılmalıdır. Maalesef doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: