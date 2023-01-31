Mademki nasıl yazılır? Mademki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Mademki kelimesi dilimize Arapça "mādām" ve Farsça "ki" kelimelerinden oluşur ve bağlaç göreviyle kullanılan kelimelerden biridir. Türkçede bulunan yazım kurallarına göre bağlaç olan /ki/ her zaman ayrı bir şekilde yazılır. Fakat bazı kelimelerde bu kural istisna olarak geçerli değildir. Mademki sözcüğü de kalıplaşmış olan sözcüklerden biridir. Sıkça yanlış yazılan bu kelimenin doğru yazım şekli oldukça araştırılır.

Mademki nasıl yazılır?

Dilimize Arapça ve Farsça kelimelerden oluşan birleşik bir kelime olan mademki Türk Dil Kurumuna göre "madem" anlamında kullanılır. Bağlaç görevi gören mademki eş görevli kelimeleri ya da önermeleri birbirine bağlar. Mademki TDK kurallarına göre kalıplaşmış bir kelime olduğundan dolayı birleşik olarak yazılır. Türk Dil Kurumuna göre bağlaç olan /ki/ normal şartlar altında ayrı yazılır ancak bazı istisna kelimeler bulunur. Bu istisna kelimelerden bazıları çünkü, belki, sanki, oysaki kelimeleridir. Mademki kelimesi de bu istisna kelimelerden biri olduğu için doğru yazılış şekli mademki şeklinde olmalıdır. Bu bağlamda "Mademki mi madem ki mi?" diye bir soru ile karşılaşıldığı zaman ayrı yazılması yanlıştır cevabı verilir.

Mademki doğru yazılışı ile örnek cümleler

"Mademki bitişik mi yazılır?" ve "Mademki ayrı mı yazılır?" soruları pek çok insan tarafından araştırılıyor. Madem anlamında kullanılan ve bağlaç olan mademki yazımı Türkçe dil bilgisi kurallarına göre kaynaşmış ve kalıplaşmış kelimelerden biridir. Böyle olduğu için mademki kelimesi birleşik bir şekilde yazılır. Kalıplaşmış olan neden, sebep anlamı için kullanılan mademki yazımı ile ilgili bazı örnek cümleler verilebilir. Mademki doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: