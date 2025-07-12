EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası’nda final heyecanı yaklaşıyor

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda bugün oynanan çeyrek final karşılaşmalarıyla yarı finale yükselen takımlar belirlendi. Erkekler kategorisinde çeyrek final maçlarında İspanya, Danimarka’yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Macaristan, Portekiz’i 2-1, Hırvatistan ise Fransa’yı yine aynı skorla geçti. Almanya ise İtalya karşısında 2-0’lık net bir galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

Kadınlar çeyrek final maçlarında Almanya, Yunanistan’ı 2-0 mağlup ederken, Hollanda Danimarka’yı 2-1 yenerek yarı final biletini aldı. Norveç, güçlü rakibi Macaristan’ı 2-1 ile geçerken, İspanya da Fransa’yı 2-0 mağlup etti.

Erkeklerde yarı final karşılaşmaları Macaristan - İspanya, Almanya - Hırvatistan olurken, kadınlarda ise Almanya - Norveç Hollanda - İspanya milli takımları kozlarını paylaşacak.

Şampiyonada yarı final karşılaşmaları yarın oynanacak. Turnuva, 13 Temmuz Pazar günü yapılacak final maçlarıyla sona erecek.