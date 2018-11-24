SPOR

Eibar 3 - 0 Real Madrid

İSPANYA HABERLERİ  | 24.11.2018 18:00 | Son Güncelleme

Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında deplasmanda Eibar'a 3-0 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki 5. yenilgisini aldı.

Eibar 3 - 0 Real Madrid

La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid, Eibar'a deplasmanında 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Gonzalo Escalante'nin 18. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ereken ikinci yarıda da roller değişmedi.

İkinci yarının 52. dakikadasında Sergi Enrich farkı 2'ye çıkardı. Bu golden 5 dakika sonra bu kez sahneye Kike çıktı ve farkı 3'e yükseltti. Art arda gelen gollerin şokunu atlatamayan Real, geriye kalan dakikalarda aradığı golü bulamadı ve sahadan 3-0 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 5. yenilgisini alan Real Madrid 20 puanla 6. sırada kalırken; Eibar puanını 18'e yükselterek maç fazlasıyla Real Madrid'in arkasında 7. sırada konumlandı.

PARTNERVajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...Vajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...
Real Madrid'den doping açıklamasıReal Madrid'den doping açıklaması
Sergio Ramos için flaş doping iddiasıSergio Ramos için flaş doping iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eibar - Real Madrid La Liga

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

Fenerbahçe Rafinha Alcantara'nın işini bitirdi

Fenerbahçe Rafinha Alcantara'nın işini bitirdi

Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi şok görüntü

Ankaragücü-Beşiktaş maçı öncesi şok görüntü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eibar 3 - 0 Real Madrid

Eibar 3 - 0 Real Madrid

Real Madrid'den doping açıklaması

Real Madrid'den doping açıklaması

Sergio Ramos için flaş doping iddiası

Sergio Ramos için flaş doping iddiası

Şampiyonlar Ligi finali öncesi yasaklı madde kullanmış

Şampiyonlar Ligi finali öncesi yasaklı madde kullanmış

İspanya'da 116 taraftar için ağır cezalar istendi

İspanya'da 116 taraftar için ağır cezalar istendi

Real Madrid'den Marc Roca'ya 40 milyon Euro

Real Madrid'den Marc Roca'ya 40 milyon Euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.