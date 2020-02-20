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Eintracht Frankfurt 4 - 1 Salzburg (UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maç sonuçları)

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 20.02.2020 23:22 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçların bazıları oynandı. Gecenin en gollü maçında Eintracht Frankfurt sahasında Salzburg'a gol yağdırdı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maç sonuçları

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt evinde Avusturya temsilcisi Salzburg'u ağırladı.
Frankfurt mücadeleyi 12 ve 43. dakikalarda Daichi Kamada (3) ve Kostic'in attığı gollerle 4-1 kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı. Salzburg'un tek sayısını penaltıdan Hwang kaydetti.
Temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Portekiz devi Sporting Lizbon ile mücadele etti.
Sporting Lizbon maçı Coates, Sporar ve Vietto'nun golleriyle 3-1 kazandı ve tur için avantajı cebine koydu. Başakşehir'in tek sayısını penaltıdan Visca kaydetti.
İngiliz devi Manchester United ise deplasmanda Belçika takımı Club Brugge ile mücadele etti.
Club Brugge'ün golünü Dennis, Manchester United'ın sayısını ise Anthony Martial kaydetti ve maç 1-1 bitti.
Danimarka ekibi Copenhagen ile İskoç devi Celtic ilk maçta Danimarka'da karşılaştı.
1-1 biten maçta karşılıklı goller Odsonne Edouard ve Dame N'Doye'dan geldi. Copenhagen'da Jens Stage penaltı kaçırdı.
İspanyol takımı Sevilla ise Rumen ekibi Cluj'a konuk oldu.
Deac'in golüyle geriye düşen Sevilla, Youssef En Nesyri'nin golüyle deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
İtalyan devi Inter deplasmanda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets Razgrad'la karşılaştı.
Inter, Christian Eriksen ve penaltıdan Romelu Lukaku'nun golleriyle maçtan 2-0 galip ayrıldı.
Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile Portekiz ekibi Benfica, Ukrayna'da mücadele etti.
Shakhtar'a 2-1'lik galibiyeti Alan Patrick ve Viktor Kovalenko'nun golleri getirirken, Benfica'nın tek sayısını ise Tomas Franco Tavares kaydetti.
İspanyol ekibi Getafe evinde Hollanda devi Ajax'ı konuk etti.
Getafe, Deyverson ve Kenedy ile 2-0 galip gelerek tur için avantaj yakaladı.
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eintracht frankfurt salzburg UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maç sonuçları

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