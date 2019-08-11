SPOR

Eintracht Frankfurt'un Cenk Tosun ile görüştüğü iddia edildi!

ALMANYA HABERLERİ  | 11.08.2019 21:21 | Son Güncelleme

Yeni sezon öncesi forvetleri Luka Jovic'i 60 milyon euroya Real Madrid'e, Sebastian Haller'i ise 40 milyon euroya West Ham'a satan Eintracht Frankfurt, eski futbolcusu Cenk Tosun'a yöneldi.

Eintracht Frankfurt'un Cenk Tosun ile görüştüğü iddia edildi!

Ocak 2018'de Beşiktaş'tan rekor bir bedelle Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, geçtiğimiz sezon çıktığı 29 maçta yalnızca 4 gol kaydederek büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Özellikle Moise Kean'in transfer edilmesi sonrası forma bulma şansı iyice azalan milli futbolcuyla ilgili Alman basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

Ülkede yayım yapan Fussball News adlı internet sitesinin edindiği bilgilere göre Sebastien Haller ve Luka Jovic'i sattıktan sonra yerlerine henüz yeni bir golcü bulamayan Eintracht Frankfurt kulübü, altyapısından yetiştirdiği 28 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Babası Şenol Tosun tarafından bu sezon da Everton forması giyeceği açıklanan Tosun Paşa, birkaç yıl evvel verdiği bir demeçte "Frankfurt Arena'da hiç oynayamamış olmak, canımı çok acıtıyor." ifadelerini kullanmıştı. Golcü oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Ömer Toprak resmen açıklandı!Ömer Toprak resmen açıklandı!
Cengiz Ünder bombası! Dünya devi...Cengiz Ünder bombası! Dünya devi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenk tosun eintracht frankfurt

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Yusuf siftah yaptı, Lille Zeki ile kazandı!

Yusuf siftah yaptı, Lille Zeki ile kazandı!

Terim'den flaş itiraf! 'G.Saray istemezse...'

Terim'den flaş itiraf! 'G.Saray istemezse...'

Onyekuru imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Onyekuru imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Neymar depremi! Teklif açıklandı

Neymar depremi! Teklif açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Yunus'tan Kruse övgüsü

Yunus'tan Kruse övgüsü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Mourinho'nun yeni adresi orası mı?

Mourinho'nun yeni adresi orası mı?

Muzzi Özcan Emre Mor'u uyuşturucuya alıştırmış!

Muzzi Özcan Emre Mor'u uyuşturucuya alıştırmış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyada biten transferler (2019-2020 sezonu)

Milli yıldız imzayı attı! Açıklandı

Eintracht Frankfurt'un Cenk Tosun ile görüştüğü iddia edildi!

Cenk Tosun sürprizi! Teklif var, geri dönüyor!

Ömer Toprak resmen açıklandı!

Ömer Toprak resmen açıklandı!

Cengiz Ünder bombası! Dünya devi...

Cengiz Ünder bombası! Dünya devi...

Drochtersen/Assel 0 - 5 Schalke 04 (Almanya Kupası)

Schalke kupada ter attı

Eintracht Frankfurt Kevin Trapp ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Trapp 5 yıllık imzayı attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.