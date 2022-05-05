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Eintracht Frankfurt West Ham UEFA maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

05.05.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eintracht Frankfurt West Ham maçı bu akşam tüm futbolseverlere heyecan dolu bir akşam yaşatacak. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında bu akşam Alman ekip Eintracht Frankfurt kendi sahasında İngiliz ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Eintracht Frankfurt West Ham maçının saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt West Ham UEFA maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Eintracht Frankfurt West Ham UEFA maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında bu akşam Eintracht Frankfurt kendi sahasında İngiltere'nin güçlü takımı West Ham ile mücadele edecek. Oynanan ilk karşılaşmada West Ham kendi evinde 2-1 yenilerek avantajı rakibine kaptırmıştı. Maç öncesi futbolseverler maçın canlı yayın bilgilerini merak etmeye başladı. Peki, Eintracht Frankfurt West Ham UEFA maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

EINTRACHT FRANKFURT WEST HAM MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt West Ham maçı bu akşam saat 22:00’da oynanacak. Mücadele Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

EINTRACHT FRANKFURT - WEST HAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

EINTRACHT FRANKFURT:

Trapp; Tuta, Hinteregger, Toure; Knauff, Sow, Rode, Kostic; Lindstrom, Kamada; Borre

WEST HAM UNITED:

Areola; Coufal, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Lanzini, Fornals; Antonio

EINTRACHT FRANKFURT SON DURUM

Almanya Bundesliga'da son 6 maçta galibiyeti olmayan Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde rüya gibi bir sezon geçiriyor...

Fenerbahçe'nin olduğu gruptan lider çıkıp Galatasaray'ı eleyen Barcelona'yı kupa dışına iten Alman ekip, Londra'daki yarı final ilk maçında da West Ham'ı 2-1 yenerek final için büyük bir adım atmıştı.

TD Oliver Glasner; "Tüm Almanya bizi destekliyor. İlk maçı kazandık ama bu kez daha iyi bir performans ortaya koymalı ve taraftarlarımıza galibiyet yaşatmalıyız..." dedi.

Danimarkalı genç orta saha Jesper Lindström sakatlığı; sağ bek alternatiflerinden Erik Durm ve tecrübeli ön libero Stefan Ilsanker liste dışı oldukları için rövanşta forma giyemeyecek.

Lindström yerine Jens Petter Hauge'yi ilk 11'de görebiliriz.

Sol kanattan takımı yöneten Filip Kostic ile golcü Rafael Borre takımın en önemli silahları...

WEST HAM SON DURUM

İngiltere Premier Lig'deki son 4 maçından sadece 1 puan çıkaran West Ham, Sevilla ve Lyon'u eledikten sonra Londra'daki ilk maçı 2-1 kaybedince büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Uzun süredir sakat olan Angelo Ogbonna rövanşta da yok. Stoper alternatiflerinden Issa Diop sezonu kapatmış olabilir.

Orta sahanın önemli ismi Tomas Soucek ve takımın gol silahı Michail Antonio, son lig maçında yedekten oyuna dahil oldu; TD David Moyes'in aklında tamamen Eintrach rankfurt rövanşı var diyebiliriz.

İskoç teknik adam; "Herkes kazanmak, en iyi olmak ister. Herkesin aklında 'Bu kez benim sıram gelmiş midir?' düşüncesi vardır. Umarım bu kez 'benim sıram' gelmiştir..." dedi.

Soucek ile birlikte Declan Rice orta alanda ağır yükü çekerken yaratıcılık konusunda gözler Manuel Lanzini üzerinde olacak.

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