Ek eş anlamlısı nedir? Ek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük hayatta halk arasında en çok kullanılan kelimelerden biridir. İsim türündedir. Eklemek fiilinin köküdür. Eş anlamlıları farklı tanımlarına göre değişiklik gösterir. Ekin eş anlamlısı olan kelime sayısı birden fazladır. Ancak hangi anlamda kullanılıyorsa eş anlamlı kelimesi de ona göre seçilerek kullanılmalıdır.

Ek kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu ek kelimesi için birden fazla tanım yapar. Beşi isim biri sıfat olmak üzere farklı anlam ve alanlarda kullanımlarını içeren altı adet tanımı vardır. Bu tanımlar ve tanımlar doğrultusunda verilen örnek cümleler şunlardır:

Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.

Örnek kullanım: Yazının ekleri.

Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.

Örnek cümle:

"Gazetenin haftalık sanat ve edebiyat eki."

İki borunun birbirine birleştirdiği yer.

Sıfat anlamında eklenmiş katılmış anlamlarına gelir.

Örnek cümle:

"Okul müdürüyken okulun ek inşaatında hamallarla birlikte çalışmış. (Haldun Taner)"

İsim olarak dil bilgisi alanında kelime türetme veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan, başa sona veya kelimenin içine eklenebilen bağımlı dil bilgisi ögeleri, lahika tanımı yapılır.

Ek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

İlave, lahika, mafsal, katılmış, eklenmiş kelimeleri de cümle içindeki kullanımlarına göre ek yerine geçebilen kelimelerdir.

Ekin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek için en doğru yöntem o kelimeyi cümle içinde kullanmak olacaktır. Kelime hangi anlamı ile ve hangi sebeple kullanıldığını cümlenin bütününe bakarak anlamak mümkündür. Yerine kullanılacak eş anlamlı kelime de bu şekilde doğru olarak belirlenebilir.

Ek kelimesi ve ek eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

Bu gazeteyi sırf bulmaca ilavesi için aldığını biliyorum!

Kelimeler aldıkları eklerle başka anlamlara gelebilirler.

Bütün bu söylediklerime ek olarak ifade etmek istediğim bir şey daha var!



