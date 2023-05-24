EK ÖĞRETMEN ATAMASI 2023 olacak mı? Kaç ek öğretmen ataması yapılacak? Bakan Özer'den son dakika açıklaması

Ek öğretmen ataması ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. 8 Mayıs’ta 45 bin öğretmen ataması yaptıklarını anımsatan Bakan Özer ek öğretmen ataması olup olmayacağına yönelik soruya da yanıt verdi. İşte, Bakan Özer'in canlı yayında yaptığı son dakika açıklaması...

EK ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Ek öğretmen ataması ile ilgili bir soru üzerine canlı yayında açıklamalarsa bulunan Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Atamalar sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda her yıl çok sayıda atandı. Yakın zamanda 8 Mayıs’ta 45 bin öğretmen ataması yaptık. Rehber öğretmenlerle ilgili talepler var. Bu atamayla ilgili ifademiz farklı değerlendirildi. Açıklık getirmek istiyorum. Şuanda norm bulunan tüm okullara rehber öğretmen ataması gerçekleştirildi."

KAÇ EK ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK?

Normlara ilişkin düzenleme yaptıklarını belirten Bakan Özer, mümkün olduğu kadar norm sayılarını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

BAKAN ÖZER'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: "ÖĞRETMENLERİMİZE MÜJDE VERECEĞİZ"

Bakan Özer konuya dair yaptığı konuşmayı, "Öğretmenlerimize müjde vereceğiz" diyerek noktaladı.

