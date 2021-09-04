Ekibi istifa etmişti! 'Ece Üner' depremine ilişkin ilk açıklama!

Haber programı formatının dışında bir programla ekranlara gelen Ece Üner’in ‘Ece Üner ile Susma’ adlı programında istifa depremi yaşandı.

7 gazetecinin, olayların reyting uğruna manipüle edildiğini öne sürerek program ekibinden istifa ettiği iddiası gündeme bomba gibi düşerken, konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

AÇIKLAMA GELDİ

Ece Üner bugünkü programda iddialara değinmezken, Bloom Medya ise haberle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bloom Medya olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner ile susma Programı hakkında dün bazı haber mecralarında yayınlanan asılsız iddialardan büyük hoşnutsuzluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Programda yer alan konular, içeriğimiz gereği katılan kişilerin kendi iddialarını ve yaşadıklarını yansıtmaktadır. Programımızda hiçbir şekilde manipülasyona yer verilmemektedir. Bu durum zaten gerçek kişi ve olayların yer aldığı programımızın içeriğine ters düşmektedir. Yapılan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz”

