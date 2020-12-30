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Ekin Mert Daymaz o diziye katıldı

30.12.2020 14:59 | Son Güncelleme:
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Ekin Mert Daymaz o diziye katıldı

Yapımını Limon Film'in üstlendiği, 5. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan Savaşçı dizisine transferler sürüyor. Diziye son olarak ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz dahil oldu.

  1. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan Savaşçı dizisinden bir isim daha belli oldu.

Savaşçı'ya şimdi de başarılı oyuncu Ekin Mert Daymaz katıldı.

Oyuncu, Savaşçı’da Astsubay Görkem İlbeyli olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Zeki, yetenekli ve atik bir asker olan Görkem İlbeyli, mücadeleci, hedefini gerçekleştirmek için sonuna kadar giden hiçbir ayrıntıyı kaçırmayan bir karakter.

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Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli’nin paylaştığı Yapımcılığını Limon Yapım/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın üstlendiği, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı Savaşçı, 5. Sezonuyla yakında izleyicileriyle buluşacak.

Savaşçı'ya son olarak Sevcan Yaşar, Ediz Hun, Tamer Karadağlı, Haluk Levent, Erkan Meriç, Anıl Tetik gibi isimler dahil olmuştu.

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