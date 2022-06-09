Ekin Su Cülcüloğlu Love Island 2022'de! Seyirciler Liam ile olmasını istiyor

İngiltere'nin en çok izlenen ve konuşulan yapımları arasınde yer alan Love Island yeni sezona bomba gibi başladı. Erotik anların, cinsel ilişkinin ve daha pek çok olayın yaşandığı Aşk Adası'na Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu da katıldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle tanınan oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu adaya giriş yaptı. İngiliz medyasının büyük ilgi gösterdiği güzel oyuncu adaya girer girmez olay oldu.

TÜRK OYUNCU AŞKI ARIYOR

Aşk Adası'nın son bölümünde Gemma ile flörtleşen Liam Ekin Su ile date'e çıkması için izleyicilerden oy aldığını öğrendi. Bu durum Gemma'yı rahatsız ederken gözler Türk oyuncuya çevrildi.

Ekin Su Cülcüloğlu açıklamasında gerçek aşkı aradığını söyleyerek " Beyin arıyorum! Zeki, iyi sohbetler edebilecek birini arıyorum" dedi.



