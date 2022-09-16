Ekin Su Cülcüloğlu'nun podyuma ilk çıkışını sevgilisi pastayı ısırarak kutladı

Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu müstehcen anların yaşandığı Aşk Adası'na katıldı ve burada Davide Sanclimenti ile ilişki yaşamaya başladı. Love Island'ın sevilen çifti ardından tüm yarışmacıların önüne geçerek birinci oldu.

Oyuncu yarışmadan sonra büyük teklifler alarak iyi kazanç elde etmeye başladı. Ekin Su Cülcüloğlu, New York'da moda haftası etkinlikleri kapsamında da podyuma çıktı.

Davide Sanclimenti ise sevgilisinin başarısını ilginç şekilde kutladı. Sevgilisinin pastasını gören genç isim pastanın göğüs kısmını ısırdığı anları paylaştı.

Ekin Su ise kendisine benzer pastayla poz vererek bunu sosyal medyasında paylaştı.

Davide Sanclimenti'nin paylaşımını görenler ise "Adam görünce dayanamıyor", "İyi bir zevk", "Şanslısın" yorumlarında bulundu.

