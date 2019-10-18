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Ekipler seferber oldu! Gece boyu nöbet tutup kokunun nedenini buldular

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.10.2019 11:04 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesini uzun süredir rahatsız eden kokunun kaynağını bulmak için gece nöbet tutan zabıta ekipleri, kanalizasyona kaçak olarak kimyasal atıklar döken vidanjörleri suçüstü yakaladı. Kimyasallarla ilçeyi kokuya boğan firmaya 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi’nde nereden geldiği bilinmeyen bir koku uzun süre vatandaşları rahatsız etti. Konunun yetkililere bildirilmesinin ardından harekete geçen Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Hamza Şayir’in talimatıyla 24 saat koku nöbeti tuttu. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile ortak bir çalışma gerçekleştiren Dilovası Belediyesi ekipleri kokuya neden olan kimyasalları taşıyan vidanjörleri, kanalizasyon sistemine açılan rögara atık dökerken yakaladı. İlk belirlemelere göre vidanjörlerin içerisindeki kimyasal maddeler ile rögarlar içerisine bırakılan kimyasalların aynı olduğu tespit edilirken, firmaya 1 milyon 860 bin TL para cezası kesildi.

EKİPLERİMİZ 24 SAAT NOBET TUTTU

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Konunun hassasiyetini ve önemini bilerek, İl Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz ile birlikte çalıştık. Dilovası Belediyesi olarak, halkımızın sağlığı için zabıtalarımızla nöbet tutarak 24 saatlik denetimlerle söz konusu kimyasalları taşıyan vidanjörleri yakaladık. İlk belirlemelere göre yakalanan vidanjörlerin içerisindeki kimyasal maddeler ile rögarlar içerisine bırakılan kimyasalların aynı olduğu tespit edildi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü alınan numuneleri incelemek üzere TÜBİTAK yetkililerine teslim etti” dedi.

FİRMAYA 1 MİLYON 860 BİN TL CEZA

Firmaya ceza yazıldığını söyleyen Şayir, “Başka ilçelerden geldiği tespit edilen vidanjörlerin, lisanssız olduğu belgelendi. İlgili şirkete, lisansız araçlarla kimyasal taşınmasında dolayı 900 bin TL ceza, İnsan sağlığını tehlikeye atan kimyasalları izinsiz ve kaçak dökümden dolayı 900 bin TL ceza, DOSB iç tüzüğüne aykırı hareketten dolayı 60 bin TL ceza verilmiştir. Ayrıca yine DOSB iç tüzüğünde uymadığından dolayı şirketin faaliyet gösterdiği alanın enerji hatları kesilmiştir” diye konuştu.

"İLÇEMİZE ZARAR VERECEK HADİSELERİN ÜSTÜNE GİDECEĞİZ"

Konuyu yakından takip etmeye devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Şayir, “Bunun yanı sıra kurumlarımız ile birlikte DOSB yönetimi de, kokunun müsebbibi firmanın cezalandırılması için de suç duyurusunda bulunmuştur. Dilovası Belediyesi olarak, Dilovası halkı adına bu işin peşini bırakmayacağımızı açıkça ifade etmek istiyoruz. Bu işe tevessül eden kuruluşun ve bundan sonra buna tevessül edecek kişi ve kişilerin bilmesini istiyoruz ki, artık eski Dilovası yok. Tüm Dilovalılar, ilçemize ve insanlarımıza zarar verebilecek en küçük hadisede dahi konunun üzerine ciddiyet ve kararlılıkla gideceğimizden emin olsunlar” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli dilovası koku fabrika kimyasal atık

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