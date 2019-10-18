Ekipler seferber oldu! Gece boyu nöbet tutup kokunun nedenini buldular

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi’nde nereden geldiği bilinmeyen bir koku uzun süre vatandaşları rahatsız etti. Konunun yetkililere bildirilmesinin ardından harekete geçen Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Hamza Şayir’in talimatıyla 24 saat koku nöbeti tuttu. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile ortak bir çalışma gerçekleştiren Dilovası Belediyesi ekipleri kokuya neden olan kimyasalları taşıyan vidanjörleri, kanalizasyon sistemine açılan rögara atık dökerken yakaladı. İlk belirlemelere göre vidanjörlerin içerisindeki kimyasal maddeler ile rögarlar içerisine bırakılan kimyasalların aynı olduğu tespit edilirken, firmaya 1 milyon 860 bin TL para cezası kesildi.

EKİPLERİMİZ 24 SAAT NOBET TUTTU

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Konunun hassasiyetini ve önemini bilerek, İl Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz ile birlikte çalıştık. Dilovası Belediyesi olarak, halkımızın sağlığı için zabıtalarımızla nöbet tutarak 24 saatlik denetimlerle söz konusu kimyasalları taşıyan vidanjörleri yakaladık. İlk belirlemelere göre yakalanan vidanjörlerin içerisindeki kimyasal maddeler ile rögarlar içerisine bırakılan kimyasalların aynı olduğu tespit edildi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü alınan numuneleri incelemek üzere TÜBİTAK yetkililerine teslim etti” dedi.