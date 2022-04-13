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  4. 'Ekler' paylaşımı ti'ye alınan Şevval Şahin'den eleştirilere yanıt! "Şimdi tüm problem..."

'Ekler' paylaşımı ti'ye alınan Şevval Şahin'den eleştirilere yanıt! "Şimdi tüm problem..."

13.04.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manken Şevval Şahin sosyal medyada yaptığı paylaşımla pek çok kullanıcı tarafından ti'ye alınmış ve dalga konusu olmuştu. Ekler yiyen ünlü manken, eklerle ilgili bir paylaşım yapmış ve ekler'i Fransızca söylemeye çalışmıştı. Şahin'den kendisine yapılan eleştirilere yanıt geldi.

'Ekler' paylaşımı ti'ye alınan Şevval Şahin'den eleştirilere yanıt! "Şimdi tüm problem..."

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, ekler yediği görüntüleri paylaşarak sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü isim, paylaşmında Türkçe 'ekler' olarak yazılan kelimeyi 'eclair' olarak yazınca ti'ye alınarak dalga konusu olmuştu.

'EKLER' ELEŞTİRİSİNE YANIT GELDİ!

Kendisine yapılan eleştiriye karşı boş durmayan Şevval Şahin, yine sosyal medya üzerinden eleştirilere cevap verdi.

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Şahin, yaptığı yeni bir paylaşımda "Şimdi tüm problem ekler'i İngilizce ve Fransızca'da olduğu gibi eclair diye yazdım diye mi?" ifadesini kullanarak kendisini ti'ye alanlara yanıt verdi.

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"BEYNİME ÖYLE KAYIT OLMUŞ"

Şahin ayrıca "Beynime öyle kayıt olmuş, hızlıca öyle yazdım napim, abartmayın" diyerek ekledi.

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Ünlü manken, 'eclair' kelimesinin anlamının Vikipedi'den alınan bir görüntüsünü de paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Şevval Şahin
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