Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'si son haliyle hayran bıraktı! Yıllara meydan okuyor

Başrollerini Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Melike Güner ve Cem Kılıç gibi güçlü isimlerin paylaştığı 2002 yapımı Ekmek Teknesi, yayınlandığı dönem Türk izleyicisinin vazgeçilmezleri arasında yerini almıştı. Dizide, Fırıncı Nusret'in kızlarından Jale'yi canlandıran Esin Civangil, son görüntüsüyle sevenlerini mest etti. Civangil'in yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemesi dikkat çekti.

BİRÇOK FARKLI PROJEDE YER ALDI

Dizide, Cem Kılıç'ın canlandırdığı Korkut karakterinin kız arkadaşı Jale olarak da yer alan oyuncu, akıllara 'Lan Jale' sıfatıyla kazınmıştı. Civangil, zihinlere Ekmek Teknesi ile yer etmiş olsa da; Pusat, Cesaretin Var mı Aşka ve Benim Annem Bir Melek gibi birçok farklı projede boy göstermeye devam etti.

39 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'dan sık sık hayatına dair kareler paylaşıyor. İşte Esin Civangil'in son hali:

ESİN CİVANGİL KİMDİR?

Esin Civangil, 12 Temmuz 1982 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. İlk projesi olan Ekmek Teknesi'yle geniş kitlelerce tanındı. Ekmek Teknesi sonrasında da birçok farklı projede yer alan Civangil, oyunculuk kariyerini sürdürmeyi hedefliyor.

ESİN CİVANGİL'İN YER ALDIĞI PROJELER

2019 - Kızım Gibi Kokuyorsun

2019- Baharı Beklerken

2016 - Temel ile Dursun İstanbul'da

2016 - Nasıl Yani

2014 - Güzel Köylü

2013 - Gönül Hırsızı

2008 - Kadri'nin Götürdüğü Yere Git

2008 - Benim Annem Bir Melek

2008 - Arka Sıradakiler

2008 - Cesaretin Var mı Aşka

2007 - Pusat

2006 - Felek Ne Demek

2004 - Büyük Buluşma

2004 - Mavi Rüya

2002 - Ekmek Teknesi

EKMEK TEKNESİ KONUSU NEDİR?

Ekmek Teknesi, orta direk Türk aile yapısını anlatmada başarılı bir örnektir. Sıcaklığı ve samimiyeti benimseyen bir aile dizisi olarak, Türk halkının gönlünü fethetmiştir.

EKMEK TEKNESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ekmek Teknesi, İstanbul'da Üsküdar'ın Kuzguncuk mahallesinde çekilmiştir. Dizi çekim mekanlarının birçoğu, bu mahalledeki İcadiye Caddesi üzerindedir.



