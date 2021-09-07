Ekmek Teknesi'nin 'Lan Jale'si son haliyle hayran bıraktı! Yıllara meydan okuyor

Başrollerini Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Melike Güner ve Cem Kılıç gibi güçlü isimlerin paylaştığı 2002 yapımı Ekmek Teknesi, yayınlandığı dönem Türk izleyicisinin vazgeçilmezleri arasında yerini almıştı. Dizide, Fırıncı Nusret'in kızlarından Jale'yi canlandıran Esin Civangil, son görüntüsüyle sevenlerini mest etti. Civangil'in yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemesi dikkat çekti.
Dizide, Cem Kılıç'ın canlandırdığı Korkut karakterinin kız arkadaşı Jale olarak da yer alan oyuncu, akıllara 'Lan Jale' sıfatıyla kazınmıştı. Civangil, zihinlere Ekmek Teknesi ile yer etmiş olsa da; Pusat, Cesaretin Var mı Aşka ve Benim Annem Bir Melek gibi birçok farklı projede boy göstermeye devam etti.
39 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram'dan sık sık hayatına dair kareler paylaşıyor. İşte Esin Civangil'in son hali:
Esin Civangil, 12 Temmuz 1982 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. İlk projesi olan Ekmek Teknesi'yle geniş kitlelerce tanındı. Ekmek Teknesi sonrasında da birçok farklı projede yer alan Civangil, oyunculuk kariyerini sürdürmeyi hedefliyor.
2019 - Kızım Gibi Kokuyorsun
2019- Baharı Beklerken
2016 - Temel ile Dursun İstanbul'da
2016 - Nasıl Yani
2014 - Güzel Köylü
2013 - Gönül Hırsızı
2008 - Kadri'nin Götürdüğü Yere Git
2008 - Benim Annem Bir Melek
2008 - Arka Sıradakiler
2008 - Cesaretin Var mı Aşka
2007 - Pusat
2006 - Felek Ne Demek
2004 - Büyük Buluşma
2004 - Mavi Rüya
2002 - Ekmek Teknesi
Ekmek Teknesi, orta direk Türk aile yapısını anlatmada başarılı bir örnektir. Sıcaklığı ve samimiyeti benimseyen bir aile dizisi olarak, Türk halkının gönlünü fethetmiştir.
Ekmek Teknesi, İstanbul'da Üsküdar'ın Kuzguncuk mahallesinde çekilmiştir. Dizi çekim mekanlarının birçoğu, bu mahalledeki İcadiye Caddesi üzerindedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum