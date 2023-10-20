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Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu

20.10.2023 14:43 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Ekmek Teknesi dizisinde hayat verdiği Sonnur karakteriyle hafızalarımıza kazınan Arzu Oş yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu.

Hasan Kaçan, Savaş Dinçel, Esin Civangil, Cem Kılıç ve Kadir Çöpdemir gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı bir dönemin efsane dizisi Ekmek Teknesi'nde hayat verdiği Sonnur karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Arzu Oş yıllar sonra ortaya çıktı.

EKMEK TEKNESİ ARZU

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ünlü ismin son hali dikkat çekti. 42 yaşındaki güzel oyuncunun son halini görenler; 'Hiç yaşlanmamış', 'Yıllara meydan okuyor' gibi yorumlar yaptılar.

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Arzu Oş estetik açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. SnobMagazin'de yer alan habere göre; oyuncuların güzel olmak gibi bir derdinin olmaması gerektiğini söyleyip, doğal olmak için kaşlarını dahi aldırmayan Oş “Organik oyuncuyum ben. Biz oyuncuyuz yani manken değiliz” dedi.

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Arzu Oş 18 Nisan 1981 yılında Antalya'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü'nde eğitim gördü.

Daha sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda tiyatroya başladı. 1999 yılında kamera karşısına geçerek, çeşitli tv diileri ve bir sinema filminde rol aldı.

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