Hikâyesi bitti! Fenomen dizi Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran fenomen dizide yeni bir veda gerçekleşecek. İki sezondur dizide Nisan’ın arkadaşı Ceren rolüyle yer alan Gökçem Çoban projeden ayrılacak.

Öznur Yaslı İkier

Eşref Rüya” dizisi ikinci sezonunda da seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Çarşamba akşamlarına damgasını vuran fenomen dizide yeni bir ayrılık gerçekleşecek.

İki sezondur dizide Nisan’ın arkadaşı Ceren rolüyle yer alan Gökçem Çoban projeden ayrılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryodaki hikâyesi biten Çoban, 36. bölüm itibariyle Eşref Rüya’ya veda edecek. Çoban daha önce “Kadere Karşı”, “Gülcemal” ve “Ateş Kuşları” projelerinde seyirci karşısına çıkmıştı.

