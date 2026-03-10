MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı

Şimdilerde yeni proje hazırlığında olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncuya yorum yağdı.

Öznur Yaslı İkier

Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te evlenmişti.

Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı 1

Zaman zaman eşinin fotoğraflarını paylaşan Dizer, bu kez de Tatlıtuğ'un yeni imajını yayımladı. Dizer, paylaştığı fotoğraflara da, "Pişt, artist misin? Not: Evde denemeyin" notunu düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı 2

YORUM YAĞDI

Kıvanç Tatlıtuğ'un kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı. Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı içinse adeta yorum yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı 3

Ünlü isme sosyal medyada; ''Adama her şey yakışıyor'', '' Ne yapsa yakışıyor'', ''Yaşlanmıyor'', 'Hem beyefendi, hem yakışıklı. Konu tartışmaya kapalı'' gibi yorumlar yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı 4

