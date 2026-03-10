Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı

Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te evlenmişti.

Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Zaman zaman eşinin fotoğraflarını paylaşan Dizer, bu kez de Tatlıtuğ'un yeni imajını yayımladı. Dizer, paylaştığı fotoğraflara da, "Pişt, artist misin? Not: Evde denemeyin" notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Kıvanç Tatlıtuğ'un kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı. Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı içinse adeta yorum yağdı.

Ünlü isme sosyal medyada; ''Adama her şey yakışıyor'', '' Ne yapsa yakışıyor'', ''Yaşlanmıyor'', 'Hem beyefendi, hem yakışıklı. Konu tartışmaya kapalı'' gibi yorumlar yapıldı.