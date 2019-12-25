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  4. Ekmeksiz kilo verilmez

Ekmeksiz kilo verilmez

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, "Zayıflama amacıyla ekmeği bıraktıysak; ilk etapta hızlı bir kilo kaybı sağlayabiliriz. Ancak bir süre sonra vücutta karbonhidrata olan eğilim çok daha fazla olur. Ekmek yerine kuruyemişleri koyamayız ancak çorba, patates, pilav ve makarna zaten ekmek grubunda olduğu için tüketebiliriz." dedi.

Ekmeksiz kilo verilmez

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, sağlıklı kilo kaybı için ekmek tüketiminin önemine dikkat çekti. Dyt. Bayer, son yıllarda ekmek tüketimine ilişkin ortaya atılan farklı görüşler olduğunu belirterek, "Günlük beslenmemizde ihtiyaç duyduğumuz enerjinin büyük bir kısmını karbonhidratlardan karşılarız. Ekmek bu anlamda beslenmemizdeki ana karbonhidrat kaynaklarımızdan bir tanesidir. Dolayısıyla hemen hemen her öğünde ekmek veya ekmek yerine geçen çorba, pilav, makarna gibi besinlerle karşılaşıyoruz. Bu anlamda ekmeği veya türevlerini tamamen hayatımızdan çıkarmak veya yasak kabul etmek doğru bir yaklaşım olmaz." ifadelerini kullandı.

"Ortalama tüketim kişiden kişiye değişir"

Özellikle zayıflamak isteyenlerin ekmeği bırakmaması gerektiğine işaret eden Dyt. Bayer, şöyle devam etti: "Tokluk süresinin artması, kan şekeri dengelenmesi ve programın sürdürülebilirliği açısından beslenme programımızda mutlaka ekmeğe yer vermeliyiz. Porsiyon kontrolü yaparak tam taneli ekmekler, bulgur, yulaf gibi kompleks karbonhidratları öğünlerimize ekleyebiliriz. Günlük ortalama ekmek tüketimi kişiden kişiye değişir. Kişinin boyu, kilosu, cinsiyeti ve fiziksel aktivitesine göre değişkenlik göstermekle birlikte; gebelik, emzirme gibi özel dönemlerde de miktar değişir."

"Kuruyemiş ekmek yerine geçmez"

Dyt. Hatice Kübra Bayer, ekmeği tamamen hayatımızdan çıkarmanın çok doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti ve şu bilgileri verdi: "Zayıflama amacıyla ekmeği bıraktıysak; ilk etapta hızlı bir kilo kaybı sağlayabiliriz. Ancak bir süre sonra vücutta ciddi bir karbonhidrat yoksunluğu oluşur ve devamında karbonhidrata olan eğilim çok daha fazla olur. Dolayısıyla kilo vermek için çıktığımız yolda çok daha fazla kilo alarak sürece devam edebiliriz. Ayrıca, gün içerisinde hiç karbonhidrat tüketmediğimizde; metabolizma hızının giderek düştüğü akşam saatlerinde kan şekeri düşüklüğüne bağlı olarak tatlı krizleri yaşayabiliriz. Ekmek yerine kuruyemişleri koyamayız ancak çorba, patates, pilav ve makarna zaten ekmek grubunda sayılır. Hiç ekmek tüketemeyen danışanlar belirli porsiyonlarda bu ürünleri tüketebilir. Genel olarak sağlık açısından tam buğday, ekşi mayalı, çavdar ekmeği gibi esmer ekmek çeşitlerini porsiyon kontrolü yaparak tüketebiliriz. Hipotiroid veya polikistik over sendromu olan danışanlarımıza farklı olarak siyez veya karabuğday ekmek önerisinde bulunabiliriz. Ancak belirli bazı spesifik hastalıklarda esmer ekmek tüketimini önermiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
diyet beslenme diyette ekmek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
2019 bitiyor hala ülkemizde böyle cahil insanlar haberlerde oluyor 5 senedir ekmek ve unlu şeyler yemiyorum boyum 180 kilom 94 yağ oranım yüzde 6.2 bu haberi söyleyen diyetisyenim diye geçinen arkadaş ilk önce ekmeği kessin tuzu da azaltsın keto diyetine başlasın o yanaklar öyle yağlı yağlı çok kötü gözüküyor ve yıllardır severek takip ettiğim bu siteninde böyle saçma şeyleri haber yapıp halkımızın sağlığı ile oynamamasını isterdim
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