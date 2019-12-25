Ekmeksiz kilo verilmez

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden Diyetisyen Hatice Kübra Bayer, sağlıklı kilo kaybı için ekmek tüketiminin önemine dikkat çekti. Dyt. Bayer, son yıllarda ekmek tüketimine ilişkin ortaya atılan farklı görüşler olduğunu belirterek, "Günlük beslenmemizde ihtiyaç duyduğumuz enerjinin büyük bir kısmını karbonhidratlardan karşılarız. Ekmek bu anlamda beslenmemizdeki ana karbonhidrat kaynaklarımızdan bir tanesidir. Dolayısıyla hemen hemen her öğünde ekmek veya ekmek yerine geçen çorba, pilav, makarna gibi besinlerle karşılaşıyoruz. Bu anlamda ekmeği veya türevlerini tamamen hayatımızdan çıkarmak veya yasak kabul etmek doğru bir yaklaşım olmaz." ifadelerini kullandı.

"Ortalama tüketim kişiden kişiye değişir"

Özellikle zayıflamak isteyenlerin ekmeği bırakmaması gerektiğine işaret eden Dyt. Bayer, şöyle devam etti: "Tokluk süresinin artması, kan şekeri dengelenmesi ve programın sürdürülebilirliği açısından beslenme programımızda mutlaka ekmeğe yer vermeliyiz. Porsiyon kontrolü yaparak tam taneli ekmekler, bulgur, yulaf gibi kompleks karbonhidratları öğünlerimize ekleyebiliriz. Günlük ortalama ekmek tüketimi kişiden kişiye değişir. Kişinin boyu, kilosu, cinsiyeti ve fiziksel aktivitesine göre değişkenlik göstermekle birlikte; gebelik, emzirme gibi özel dönemlerde de miktar değişir."