Ekonometri mezunları ne iş yapar? Ekonometri bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Ekonomi, birçok disiplinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu da ekonominin oldukça karmaşık bir hale gelmesine neden olur. Ekonomi alanında çalışan meslek dalları kimi durumlarda olayları açıklamakta zorlanırlar. Ekonometri, açıklanmakta zorlanan durumlar karşında üstün matematik bilgileriyle birlikte ekonomik modeller tasarlayıp ölçülebilecek hale getirir. Bölümü başarıyla bitiren mezunlar “Ekonometrist” unvanını almaya hak kazanırlar.

Ekonometri Bölümü Nedir?

Ekonometri, ekonomi üzerine tahmin geliştirerek kısa, orta ve uzun vadeli değerlendirmeler yapabileceği modelleri tasarlar. Bu modelleri tasarlarken üstün matematik bilgisi kullanılır. Ekonometristler, ekonomi üzerine değerlendirmeler ve bunun sonucunda ortaya doğru veriler çıkarmaları sayesinde gelecekte nasıl bir durumla karşı karşıya kalınacağına yönelik önceden bilgi vermiş olurlar.

Ekonometri, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümü tercih edecek bireylerin, her şeyden önce üstün bir matematik zekalarına sahip olmaları gerekmektedir. Yapacakları istatiksel çalışmaların çoğunda yoğun matematiksel işlem ve analitik düşünmeye ihtiyaçları vardır. Yoğun stres anında doğru sonuca ulaşmaya çalışırlar.

Ekonometri Mezunları Ne İş Yapar?

Ekonometri mezunlarının en genel tanımıyla yaptıkları iş; ortaya çıkaracakları verileri matematik ve istatistik bilgilerini doğru şekilde kullanarak, gelecekte nasıl bir ekonomik durum ile karşılaşılacağını modellerle göstermek olarak açıklanabilir.

Ekonometri mezunlarının iş hayatlarında yaptıkları diğer görevlere bakacak olursak:

Bir konuda tahmin yürütebilmek için veri toplama ve bu verileri doğru şekilde analiz edebilme

İşletme ve bir kuruluşun verimini artırabilecek araştırmalar yapıp bunları hayata geçirebilme

Çalıştığı konular üzerine rapor hazırlama ve etkili bir şekilde sunabilme,

Topladığı verileri daha uygun bir şekilde kullanabilmek için istatiksel yazılım programlarını kullanabilme

Bölümden mezun olan bireyler çalışma hayatlarında sürekli olarak kendilerini geliştirmek zorundadırlar. Çünkü ekonomi alanında daima yenilikler olmaya devam etmektedir ve mezunlar bu yenilikleri bilip onlara göre çalışmalar yapabilmelidir.

Ekonometri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Ekonometri Bölümü 4 yıl lisans eğitimi olarak belirlenmiştir. Bazı üniversitelerde İngilizce hazırlık bölümü vardır. Öğrenciler hazırlık sınıfından başlamak isterlerse eğitim hayatları bir yıl daha uzayıp 5 yıl olabilir. Bu bölümü tercih edecek öğrencilerin eşit ağırlık puan türünde gerekli puanı almaları gerekmektedir. Bölümü okumak isteyen öğrencilerin sayısal alanda çalışmalar yapmayı seven, ekonomik alanda araştırmalar yapmaya meraklı kişiler olmalıdırlar.

Ekonometri, Türkçe ağırlıkta okutulan bir bölümdür. Öğrencilerin meslek hayatlarında araştırma yaparken yabancı kaynaklardan bilgilere rahatlıkla ulaşabilmeleri için İngilizceyi iyi bilmeleri tavsiye edilir. Öğrenciler eğitim hayatları süresince alanlarına yönelik ağırlıklı olarak teorik dersler görür. Mesleki hayatlarında çok önemli bir yere sahip olacak teorik dersler ile kişisel niteliklerini ne kadar geliştirirlerse iş bulabilme imkanları bir o kadar fazla olacaktır.

Ekonometri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite eğitimlerini ekonometri bölümü üzerine yapmak isteyen öğrencileri bekleyen dersler:

Bilişim Teknolojisi Tabanlı Karar Verme

İşletme Bilimine Giriş

Bilgisayar Programları Kullanımı

Genel Muhasebe

İstatistiğe Giriş

Hukukun Temel Kavramları

Mikro İktisat

Araştırma Yöntemleri

İleri Matematik

Küresel Finansal Sistem ve Yatırım Stratejileri

Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz

Bilgisayar Uygulamalı Ekonometri

Para Politikası ve Merkez Bankacılığı

İşletme ve İktisat Uygulamaları

Finansal Tablo Analizi

Yöneylem Araştırması

Yöneylem ve Ekonometri dersleri bölümün önemli derslerindedir. Ekonometri dersleri, bu bölümü okuması zor bölümlerden birisi yapmaktadır. Sayısal verilerin çoğunlukta kullanılması, teorik bilgilerin eğitim hayatları boyunca devam edecek olması bölümü hem değerli bir hale getirirken hem de öğrencilerin mezun olduklarında alanlarında donanımlı olarak çalışabilmelerine olanak sağlamaktadır.

8 yarıyıllık eğitimleri süresince sorumlu oldukları dersleri başarı ile bitiren öğrenciler “Ekonometri Lisans Diploması” alırlar. Mezunlar ayrıca “Ekonometrist” unvanını almaya hak kazanmış olurlar.

Ekonometri Mezunlarının Kamuda İş Olanakları

Ekonometri mezunları ekonomi alanında faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Matematik, istatistik ve bilgisayar programları konusunda bilgi sahibi olmaları sayesinde sektörün birçok alanında çalışma şansı bulurlar.

Ekonometri mezunları iş imkanları:

Mezunlar kamu bankalarında, Ekonomi Bakanlığında, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası gibi ekonomi ile alakalı, yüksek bilgi birikiminin gerektirdiği önemli mevkilerde çalışma hayatlarına devam edebilirler. Mezunların çalışma alanlarına giren konular çoğu kamu kurum ve kuruluşlarının alanına girdiği için çalışma alanları oldukça geniştir.

Mezunlar müfettiş olabilmek için KPSS A sınavına girmeleri gerekmektedir. Eğitim hayatlarında sayısal dersleri fazla gördükleri için KPSS A sınavında avantajlı olurlar.

Mezun olan öğrenciler isterlerse yüksek lisans yaparak üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışma hayatlarına başlayabilirler.

Ekonometri Mezunlarının Özel Sektörde İş Olanakları?

Ekonometri mezunları eğitim hayatları boyunca kazanmış oldukları bilgiler ile alanlarında donanımlı bireyler haline gelirler. Sektörde araştırmaya verilen önem ve gelecek planlaması için yapılan çalışmaların gün geçtikçe artıyor olması, bölüm mezunlarının aranan insanlar olmalarına olanak sağlamaktadır.

Ekonometri mezunları nerelerde çalışır; özel bankalarda, denetleme firmalarında, sigorta şirketleri, araştırma şirketleri, anket planlaması üzerine çalışan şirketler, ekonomi alanında faaliyet gösteren bütün özel iş yerlerinde çalışabilirler.

Mezunların yabancı dillerini geliştirmeleri yurt dışında çalışabilme imkanı sağlamaktadır. Bilgi birikimlerinin üzerine bir de yabancı dil ekleyen mezunların birçok firmada iş bulabilmeleri mümkündür.

Ekonometri mezunları isterlerse serbest çalışma imkanına sahiplerdir. Serbest çalışarak firmalara danışmanlık verebilirler. Buna ek olarak varlıklı kişilerin yatırımlarını korumak ve gelecekte daha iyi yatırımlar yapabilmelerini sağlamak için varlık yönetimlerini yapabilirler.



