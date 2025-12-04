EĞİTİM

Üniversitelerde yeni dönem: "Yerine imza atarım" bitiyor: Mobil yoklama başlıyor

Üniversitelerde yoklama sistemi köklü bir değişime gidiyor. Yıllardır kağıt üzerinde imza atılarak yapılan ve sık sık "yerine imza" tartışmalarına konu olan yoklama dönemi artık sona eriyor. Birçok üniversite, ders başı yoklamalarda QR kod ve konum doğrulamalı dijital sisteme geçmeyi hedefliyor. Yeni dönem imza sisteminin detayları haberimizde...

Sedef Karatay

Üniversitelerde yıllardır kağıt üzerinde imza toplanarak yapılan yoklama dönemi sona eriyor. Pek çok üniversite, bu yöntemi bırakıp dijital yoklama sistemine geçmeye hazırlanıyor.

QR KODLU YOKLAMA SİSTEMİ GELİYOR

Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, en yaygın kullanılacak yöntemlerden biri QR kodlu yoklama olacak. Her dersin başında öğretim görevlisi tarafından tek kullanımlık bir QR kod üretilecek. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde bu kodu cep telefonlarıyla okutarak yoklama işlemini saniyeler içinde tamamlayacak. Kodun sadece o derse özel olması, kötüye kullanım ve ders dışı paylaşımın önüne geçecek.

KONUM DOĞRULAMALI ELEKTRONİK YOKLAMA

Bir diğer yöntem ise üniversitelerin resmi mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilecek elektronik yoklama sistemi. Öğretim görevlisi yoklamayı uygulamadan aktif hale getirecek; sınıfta bulunan öğrenciler, uygulamadaki "elektronik yoklama" bölümünden yoklamaya katılacak.

Sistem, öğrencinin gerçekten sınıf içinde olduğunu konum doğrulamasıyla teyit edecek. Ayrıca cihaz kimlik doğrulaması sayesinde sadece öğrencinin kayıtlı cihazından yoklama alınabilecek.

GÜVENİLİR VE HIZLI YOKLAMA

Yeni dijital yoklama yöntemleriyle yoklama sürelerinin kısaltılması ve ders takibinin daha sağlıklı yapılması hedefleniyor. Pek çok üniversite, bu sistemlere kademeli olarak geçmeyi planlıyor.

