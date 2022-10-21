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  4. "Ekonomi artık şok" diyen Nebahat Çehre 'Çekindi konuşamadı' diyen takipçisine yanıt verdi

"Ekonomi artık şok" diyen Nebahat Çehre 'Çekindi konuşamadı' diyen takipçisine yanıt verdi

21.10.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Nebahat Çehre, Etiler'de evinin yakınında bir marketten çıkarken görüntülenince şaşırdı. "Şoka girdiniz" diyen Çehre daha sonra ise "Ekonomi artık şok" dedi. Çehre'nin şaşkınlığı sırasında konuşamamasına bir takipçi 'Çekindi konuşamadı' deyince usta isim bakın ne yanıt verdi.

"Ekonomi artık şok" diyen Nebahat Çehre 'Çekindi konuşamadı' diyen takipçisine yanıt verdi

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Nebahat Çehre evinin yakınında bir marketten çıkarken görüntülendi. Kameraları karşısında görünce bir hayli şaşıran Çehre konuşurken "Ekonomi artık şok" dedi.

Sosyal medyada konuşması gündem olan Nebahat Çehre'nin şaşkınlıktan ne diyeceğini bilememesi dikkat çekerken bu halini bir takipçi ekonomi konusunda konuşmak istememesine bağlayarak "Kadıncağız ekonomi artık şah deyip sustu ya yazık konuşmayalım çekiniyor o da" yorumunda bulundu.

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Usta oyuncu Nebahat Çehre ise bu yoruma sessiz kalmadı ve "Hiç kimseden çekinmem, çekinmemeliyiz" dedi.

Ekran Alıntısı

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Ekonomi Nebahat Çehre Oyuncu karakteri kalkavan

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