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  4. Ekonomi taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Ekonomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Ekonomi taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Ekonomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

20.07.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Ekonomi taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Ekonomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Ekonomi taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Ekonomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Ekonomi taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Ekonomi taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Ekonomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

EKONOMİ TABAN PUANLARI 2022

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Ekonomi taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

E

KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 16 95 501.53681
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 930 451.69238
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 5 2446 429.99312
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ekonomi(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 5476 410.84865
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 6429 406.78443
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 11 8760 398.93775
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 9008 398.21954
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 11226 392.61514
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 12 13236 388.4588
MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 4 13822 387.2779
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 4 21725 374.92403
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 4 23385 372.74177
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 4 81558 329.29456
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Politika ve Ekonomi(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 84284 327.90927
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 5 106028 317.5685
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 107141 317.07101
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 4 186250 289.20358
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 5 201016 285.16154
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 89 211237 282.52036
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 221784 279.89079
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 222186 279.78783
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 32 222797 279.64595
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 5 231061 277.66551
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ekonomi(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 236059 276.46831
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 14 241595 275.19101
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 4 248966 273.56423
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 7 252517 272.79665
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 5 264898 270.24654
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 5 274633 268.27094
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 90 + 3 278493 267.4951
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 100 + 3 300146 263.34463
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 21 307656 261.98763
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 15 324841 258.94509
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 337459 256.84412
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Ekonomi(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 338007 256.7576
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 344213 255.7338
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 368303 251.94535
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 15 380428 250.1064
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 40 381238 249.97936
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 32 407529 246.15306
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 408510 246.01404
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 413127 245.36692
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 7 414867 245.12695
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 90 + 3 421662 244.21004
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 100 + 3 435206 242.39161
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 45 + 2 449624 240.50782
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Tarım Ekonomisi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2021 1 450848 240.35388
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 25 + 1 462985 238.81708
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 35 + 1 463079 238.80527
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 85 + 3 473065 237.55151
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 482930 236.3259
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 66 497988 234.46969
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 34 509538 232.99072
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 516714 232.01748
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 70 + 2 518187 231.82006
MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 25 519233 231.68611
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 100 + 3 528462 230.38702
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 530875 230.02559
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 14 533351 229.63987
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 538951 228.74484
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 9 540009 228.56834
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 20 + 1 540454 228.49269
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 30 + 1 541669 228.27758
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 80 + 2 555219 225.5753
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 16 557551 225.02958
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 20 + 1 563953 223.26374
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 567137 222.17124
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 35 + 1 568619 221.62106
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 570567 220.76129
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 575584 217.66758
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Tarım Ekonomisi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 15 576775 216.62658
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 35 + 1 578821 214.35348
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 30 + 1 580014 212.6714
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 90 + 3 582723 208.87426
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 3 584692 206.10385
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Ekonomi(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 5 - -
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 25 - -
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Ekonomi(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 34 - -
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 25 - -
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 21 - -
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 20 - -
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ekonomi(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 5 - -
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 22 - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Ekonomi(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 20 - -
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 25 - -
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 51 - -
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 27 - -
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 70 - -
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Ekonomi ve Finans(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Ekonomi ve Finans(4 Yıllık) EA 2021 70 - -
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Ekonomi ve Finans(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Ekonomi ve Finans(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 21 - -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 43 - -
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 8 - -
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Ekonomi ve Finans(4 Yıllık) EA 2021 - - -
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 15 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Ekonomi ve Finans(4 Yıllık) EA 2021 70 - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 15 - -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 21 - -
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) Tarım Ekonomisi(4 Yıllık) EA 2021 35 - -
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya) Uluslararası Ekonomik İlişkiler(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya) Uluslararası Ekonomik İlişkiler(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya) Uluslararası Ekonomik İlişkiler(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 - - -
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 30 - -
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 - - -
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 100 - -
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 100 - -
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 50 - -
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 70 - -
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 40 - -
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 80 - -
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 90 - -
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 - - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 40 - -
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 70 - -
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 - - -
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 - - -
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık) EA 2021 80 - -
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 2021 500 - -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 - - -
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 60 - -
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık) EA 2021 40 - -


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