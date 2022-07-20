Ekonomi taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Ekonomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Ekonomi taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Ekonomi taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Ekonomi bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Ekonomi taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|16
|95
|501.53681
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|930
|451.69238
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|2446
|429.99312
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ekonomi(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|5476
|410.84865
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|6429
|406.78443
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|11
|8760
|398.93775
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|9008
|398.21954
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|11226
|392.61514
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|12
|13236
|388.4588
|MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|4
|13822
|387.2779
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|4
|21725
|374.92403
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|4
|23385
|372.74177
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|4
|81558
|329.29456
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Politika ve Ekonomi(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|84284
|327.90927
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|106028
|317.5685
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|107141
|317.07101
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|4
|186250
|289.20358
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|201016
|285.16154
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|89
|211237
|282.52036
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|221784
|279.89079
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|222186
|279.78783
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|32
|222797
|279.64595
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|231061
|277.66551
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ekonomi(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|236059
|276.46831
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|14
|241595
|275.19101
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|4
|248966
|273.56423
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|7
|252517
|272.79665
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|264898
|270.24654
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|274633
|268.27094
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|90 + 3
|278493
|267.4951
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|100 + 3
|300146
|263.34463
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|21
|307656
|261.98763
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|15
|324841
|258.94509
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|337459
|256.84412
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Ekonomi(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|338007
|256.7576
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|344213
|255.7338
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|368303
|251.94535
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|15
|380428
|250.1064
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|381238
|249.97936
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|32
|407529
|246.15306
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|408510
|246.01404
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|413127
|245.36692
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|7
|414867
|245.12695
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|90 + 3
|421662
|244.21004
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|100 + 3
|435206
|242.39161
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|45 + 2
|449624
|240.50782
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|1
|450848
|240.35388
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|25 + 1
|462985
|238.81708
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|35 + 1
|463079
|238.80527
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|85 + 3
|473065
|237.55151
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|482930
|236.3259
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|66
|497988
|234.46969
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|34
|509538
|232.99072
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|516714
|232.01748
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70 + 2
|518187
|231.82006
|MEF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|25
|519233
|231.68611
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|100 + 3
|528462
|230.38702
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|530875
|230.02559
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|14
|533351
|229.63987
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|538951
|228.74484
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|9
|540009
|228.56834
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|20 + 1
|540454
|228.49269
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|30 + 1
|541669
|228.27758
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80 + 2
|555219
|225.5753
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|16
|557551
|225.02958
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|20 + 1
|563953
|223.26374
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|567137
|222.17124
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|35 + 1
|568619
|221.62106
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|570567
|220.76129
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|575584
|217.66758
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Tarım Ekonomisi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|15
|576775
|216.62658
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|35 + 1
|578821
|214.35348
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|30 + 1
|580014
|212.6714
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|90 + 3
|582723
|208.87426
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|3
|584692
|206.10385
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Ekonomi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|-
|-
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|25
|-
|-
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Ekonomi(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|34
|-
|-
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|25
|-
|-
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|21
|-
|-
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|20
|-
|-
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ekonomi(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|-
|-
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|22
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Ekonomi(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Ekonomi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|20
|-
|-
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|25
|-
|-
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|51
|-
|-
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|27
|-
|-
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|70
|-
|-
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70
|-
|-
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|SAMSUN ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|21
|-
|-
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|43
|-
|-
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|8
|-
|-
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans(4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|15
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|15
|-
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Ekonomi ve Finans(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|21
|-
|-
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|Tarım Ekonomisi(4 Yıllık)
|EA
|2021
|35
|-
|-
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya)
|Uluslararası Ekonomik İlişkiler(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya)
|Uluslararası Ekonomik İlişkiler(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya)
|Uluslararası Ekonomik İlişkiler(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|30
|-
|-
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80
|-
|-
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|100
|-
|-
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|100
|-
|-
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50
|-
|-
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70
|-
|-
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|80
|-
|-
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|90
|-
|-
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|70
|-
|-
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|80
|-
|-
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|500
|-
|-
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60
|-
|-
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40
|-
|-
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