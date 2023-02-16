EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. EKPSS tercih sonuçları 2023 açıklandı mı? EKPSS tercih ve kura sonuçları için tarih belli oldu mu?

EKPSS tercih sonuçları 2023 açıklandı mı? EKPSS tercih ve kura sonuçları için tarih belli oldu mu?

16.02.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Lise, ön lisans ve lisans bölümlerindeki eğitimlerini kamu kurumlarında değerlendirmek isteyen engelli bireyler EKPSS tercih işlemlerini 5-14 Ocak tarihleri arasında yaptılar. Şimdi ise gözler tercih ve kura sonuçlarına çevrildi. Peki, EKPSS tercih sonuçları 2023 açıklandı mı? EKPSS tercih ve kura sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm detaylar...

EKPSS tercih sonuçları 2023 açıklandı mı? EKPSS tercih ve kura sonuçları için tarih belli oldu mu?

EKPSS tercihlerini gerçekleştirmiş olan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi büyük bir heyecanla bekliyorlar. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası ÖSYM bazı sınavların başvuru ve sınav tarihlerini değiştirdi. Kamu kurumlarında açık kadrolara yerleşmek isteyen engelli vatandaşlar ise, tercih sonuçları için geri sayıma başladılar. EKPSS tercih sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte tüm merak edilenler...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM EKPSS tercih sonuçlarını henüz açıklamadı. Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti. Bu yıl sonuçların açıklanacağı tarih hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

ALES SONUÇLARI

BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini açıkladı. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.

2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?BİLSEM sınavı ne zaman? BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?Ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?
2023 KYK yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? Depremzedeler yurtlara yerleştiriliyor!2023 KYK yurt ücretleri ödenecek mi? Şubat, Mart, Nisan KYK yurt ödemeleri ertelendi mi? Depremzedeler yurtlara yerleştiriliyor!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM EKPSS ekpss sonuçları ekpss tercih sonuçları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

MEB-EKYS sınavı ertelendi mi? MEB'den son dakika açıklaması!

MEB-EKYS sınavı ertelendi mi? MEB'den son dakika açıklaması!

Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

Tüm Türkiye'de okullar 13 Şubat'a kadar tatil edildi

Ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

Ücretli öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.