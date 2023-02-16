EKPSS tercih sonuçları 2023 açıklandı mı? EKPSS tercih ve kura sonuçları için tarih belli oldu mu?

EKPSS tercihlerini gerçekleştirmiş olan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi büyük bir heyecanla bekliyorlar. Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası ÖSYM bazı sınavların başvuru ve sınav tarihlerini değiştirdi. Kamu kurumlarında açık kadrolara yerleşmek isteyen engelli vatandaşlar ise, tercih sonuçları için geri sayıma başladılar. EKPSS tercih sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte tüm merak edilenler...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM EKPSS tercih sonuçlarını henüz açıklamadı. Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti. Bu yıl sonuçların açıklanacağı tarih hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini açıkladı. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.

2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

