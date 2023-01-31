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EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, yerleştirme sonucu nasıl öğrenilir? '2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı' duyurusu bekleniyor!

31.01.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere; Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçları için puan ve kontenjanlar baz alınacak. Adaylar ÖSYM AİS ekranından Engelli Kamu Personeli yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, yerleştirme sonucu nasıl öğrenilir? '2023 EKPSS tercih sonuçları açıklandı' duyurusu bekleniyor!

EKPSS 2023 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM'nin internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından yapılacak açıklama sonrası Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçları adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, TC kimlik numarası ile şifrelerini giren adaylar tarafından ÖSYM AİS ekranından öğrenilebilecek. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

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EKPSS 2023 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS 2023 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Geçtiğimiz yıl EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat 2022 tarihine gerçeklemişti.

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EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

EKPSS tercih sonuçlarına ÖSYM sonuç internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebilecek.

EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.

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Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

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Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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