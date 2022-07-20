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EKPSS'de branş bazında sıralamalar erişime açıldı

20.07.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS'de branş bazında sıralamalar erişime açıldı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2022-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, branş bazında sıralamaların, aynı alanda sınava giren adayların kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan sağladığı belirtildi.

Adayların, branş bazında sıralamalarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebileceği kaydedilen açıklamada, 2020-EKPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının da güncellendiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM branş bazında sıralama

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