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EKPSS'de yaklaşık 85 bin aday ter dökecek

ANKARA HABERLERİ  | 15.02.2020 12:09 | Son Güncelleme

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: - "EKPSS'ye başvuru süreci 12 Şubat'ta sona erdi. Geç başvurular 11-12 Mart'ta yapılacak. 26 Nisan'da gerçekleştirilecek sınava bu yıl yaklaşık 85 bin aday katılacak" - "Daha önce ÖSYM olarak sınav uygulaması yaptığımız Kırgızistan'da bu yıl da bazı sınavları gerçekleştirmeye karar verdik"

YILDIZ AKTAŞ - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) bu yıl yaklaşık 85 bin adayın katılacağını bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7-9 Şubat'ta Antalya'da "2020 ÖSYM Sınav Koordinatörleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplantıya 81 il, 103 ilçe, KKTC Lefkoşa ve Kırgızistan Bişkek'ten 189 sınav koordinatörü, 25 üniversite rektörü ve ÖSYM yetkililerinin katıldığını aktaran Aygün, 2019 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiğini ve 2020'de yapılması planlanan sınavlara yönelik takvim ve tedbirlerin istişare edildiğini söyledi.

Toplantıda, 2019'da kurumun yaptığı sınavların içeriğiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunduğunu anlatan Aygün, "Geçen yıl 47 sınavda uygulanan 179 testte 9 bin 276 soru kullanıldı. 2019'da soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde 2 bin 914 akademisyen, öğretmen görev aldı. 2019'da 188 merkezde yaptığımız sınavlara 8 milyon 181 bin 654 aday girdi, sınavlarda 1 milyon 136 bin 874 kişi görev aldı. En fazla sınav görevlisinin yer aldığı sınav ise 693 bin 163 görevliyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu." açıklamasında bulundu.

Aygün, sınavlarda 1 milyon 136 bin 874 kişinin görev aldığını, bunların 399 bin 848'inin gözetmen, 386 bin 120'nin salon başkanı, 102 bin 969'unun emniyet mensubu olduğunu ifade etti.

Aygün, "Sınavların uygulanacağı standartlar, sınavın kalitesi ve adayların konforu açısından önemli. Bu konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ÖSYM, 2019'da uyguladığı sınavlar için 24 bin 977 sınav binası kullandı. Bu binalarda sınav yapılan sınav salonu sayısı ise 389 bin 372. En fazla bina kullanılan sınav YKS. Temel Yeterlilik Testi'nde kullanılan bina sayısı 8 bin 35, Alan Yeterlilik Testi'nde kullanılan bina sayısı 6 bin 450 ve Yabancı Dil Testi'nde kullanılan bina sayısı 869'dur. Böylelikle YKS'de toplam 15 bin 354 bina kullanıldı." dedi.

- Kırgızistan'ta bazı sınavlar yapılacak

Toplantıda çift yıllarda uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hakkında da sunum yapıldığını aktaran Aygün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"EKPSS'ye başvurular, 12 Şubat'ta sona erdi, geç başvurular 11-12 Mart'ta yapılacak. 26 Nisan'da gerçekleştirilecek sınava bu yıl yaklaşık 85 bin aday katılacak. Kuraya başvurular, 28 Nisan-12 Mayıs, geç başvuru ise 3-4 Haziran'da yapılacak. Toplantıda, sınavla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları ve yapılması gerekenleri ayrıntılarıyla ele aldık. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl Türk dünyasına bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Bu ziyarette Özbekistan ve Kırgızistan'da eğitim alanındaki çalışmalarını ve sınav deneyimlerini gözlemledik. Daha önce ÖSYM olarak sınav uygulaması yaptığımız Kırgızistan'da bu yıl da bazı sınavları gerçekleştirmeye karar verdik."

Halis Aygün, sınavların sorunsuz bir şekilde hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde görev alan herkese teşekkür etti.

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ÖSYM ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün

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