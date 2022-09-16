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Ekran başında vakit geçiren çocuklara masallarla hareket katacaklar

16.09.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Masallarla Hareket" projesiyle Nasrettin Hoca ve Keloğlan masalları yoga figürlerine uyarlanarak 3-6 yaşındaki çocuklara hareket kazandırılması amaçlanıyor - Proje koordinatörü Gülden Okçu Engin: - "Masal devam ederken eğitmenler çocuklarla birlikte öykünün içindeki hayvan ve doğa figürlerinin hareketlerini yapacaklar"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Avrupa Birliği'nin (AB) Erasmus Spor Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan "Masallarla Hareket" projesi, ekran karşısında çok fazla vakit geçiren çocukların hareket kazanmasını sağlayacak.

Proje koordinatörlüğünü Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında, 3-6 yaşındaki çocuklara hareketi sevdirmek amacıyla Nasrettin Hoca ve Keloğlan masalları yoga figürlerine uyarlanarak anlatılacak.

Proje koordinatörü ve Sportif Eğitim Uzmanı Gülden Okçu Engin, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Herkes İçin Spor Federasyonu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Almanya ve İtalya'da ilgili kurumlar olmak üzere toplam beş ortaklı projenin 18 ay süreceğini söyledi.

Amaçlarının telefon, bilgisayar ve tablet başında vakit geçiren 3-6 yaş grubundaki çocuklara hareketi sevdirmek olduğunu anlatan Engin, "Artık bu hareket etmeme durumu çocuklarda 3 yaşına kadar inmiş. Çocuğun hayal dünyasını tabletteki programlar oyunlar almış durumda. Bunun için onların dünyalarını masalla birleştirmek istedik. Projeye İtalya ve Almanya da ortak. Her ülke kendi özüne uygun masallar belirleyecek. Biz Türkiye olarak Nasrettin Hoca ve Keloğlan masalını belirledik. İtalya ve Almanya da ikişer masal belirleyecek." diye konuştu.

Engin her ülkenin iki pilot anaokulu olacağını aktararak şöyle devam etti:

"O pilot anaokullarında çocuk yogasına yönelik bu masallar harekete çevrilecek ve onar haftalık süreyle iki pilot okulda da çalışma yapılacak. Çanakkale'de bir uluslararası toplantı ile İtalya ve Almanya'daki ortakları buraya davet edeceğiz. Birinci pilot okullarda herkes kendisine ait masalı 10 hafta süresince uygulayacak. Çocuk düşünürken hayal ederken zamanla onun dünyasına uygun figürlerle o masalı da hareket ederek anlatmasını ve uygulamasını istiyoruz. Kültürümüze ait Keloğlan ve Nasrettin Hoca masalını harekete dönüştürerek anlatacağız. Ama istiyoruz ki ileride onlar kendi masallarını yazsınlar ve onu da harekete çevirebilsinler. Hedefimiz bu."

- "Hayvan ve doğa figürlerinin hareketlerini yapacaklar"

Proje kapsamında Nasrettin Hoca'nın Macera Parkı, Keloğlan'ın ise Ormanda Yolculuk masallarının seçildiğini dile getiren Engin, "Masalların hareketli formunu okul öncesi öğretmenlik bölümü öğrencileri, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör ve gençlik liderleri tasarlayacaklar. Okul öncesi öğretmenlik bölümü öğrencileri masalların anlatımını antrenörlerde harekete dönüştürülmesini sağlayacaklar. Nasrettin Hoca çocuklarla birlikte macera parkında kocaman ağaçlar görür 'Mis gibi bir hava vardır.' derken eğitmen çocuklara nefes egzersizleri yapacak sonra eğitmen ağaçlardan bahsederken 'Hadi hep birlikte ağaç pozunu yapalım.' diyecek." ifadesini kullandı.

Engin, yoga sporunun içinde doğa ve hayvan hareketlerini kullanıp masalı hem çocukların anlayabileceği hem de öykünün içindeki hareketleri yapabilecekleri şekle dönüştüreceklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Masal devam ederken eğitmenler çocuklarla birlikte öykünün içindeki hayvan ve doğa figürlerinin hareketlerini yapacaklar. Çocuklarla pilot çalışmaya geçmeden önce mini yoga kartları hazırladık. Çocuk masalda bir kelebekten bahsedildiğinde daha önce o kelebeğin hareketini biliyor olacak. Birinci pilot çalışmada her ülke kendi masalını uygulayacak daha sonra ikinci pilot çalışmada İtalya ve Almanya'dan birer masal alıp uygulamasını yapacağız. Aynı şekilde İtalya, Almanya ve Türkiye masalını, Almanya da İtalya ve Türkiye masalını uygulatacak. Böylece yine projede hedeflenen ülkeler arası kültürel bağın artırılması sağlanacak."

Proje kapsamında eğitmen eğitimlerinin sürdüğünü anlatan Engin, ardından çocuklara yönelik etkinliğin başlayacağını sözlerine ekledi.

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