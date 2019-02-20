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Ekranın tozunu attıran Survivor'da kıran kırana mücadele

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 20.02.2019 12:01 | Son Güncelleme

Başladığı günden beri heyecanla takip edilen Survivor bu yıl Türkiye-Yunanistan formatıyla seyirci karşısında... Türk ve Yunan yarışmacılar kıran kırana mücadele ediyor...

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor, zirvedeki yerini koruyor.

Ödül ve dokunulmazlık oyunları için her şeylerini ortaya koyan yarışmacıların yarışma anlarına damga vuran 12 fotoğrafını derledik:

Survivor 2019 yarışmalarından en etkileyici fotoğraflar

Her sene bir dönem var! Herkes heyecanla o dönemi bekliyor; 'izlemeyeceğim' diye sosyal medyada tepki gösterenlerin bile yarışmacıları heyecanla beklediği eminiz oluyordur... Evet evet Survivor yarışmasından bahsediyoruz...
Acun Ilıcalı'nın başarılı sunuculuğu eşliğinde süren Survivor ekranların tozunu attırıyor.
En çok izlenen yarışma programları olarak reyting zirvelerinden inmeyen Survivor bu yıl Türkiye-Yunanistan formatında sürüyor. Ilıcalı'nın açıklamasına göre "Haftada 4 gün Survivor ile prime time’da Şubat ayının 1.kanalı" olarak zirvelerdeki yerini ise koruyor.
Kıran kırana geçen yarışmacılar elenmemek ve karınlarına doyurmak için ise ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Yarışmalar sırasında öyle anlar yaşanıyor ki izleyicilerin ekran başında hop oturup hop kalktıklarına eminiz...
Yarışmacıların her şeylerini ortaya koyduğu o yarışmalardan kareler acunn.com'da yayınlanıyor.
İşte Survivor-Türkiye yarışmasına damga vuran o karelerden bazıları:
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Anahtar Kelimeler:
survivor türkiye yunanistan ACUN ILICALI

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