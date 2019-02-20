Ekranın tozunu attıran Survivor'da kıran kırana mücadele

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor, zirvedeki yerini koruyor.
Ödül ve dokunulmazlık oyunları için her şeylerini ortaya koyan yarışmacıların yarışma anlarına damga vuran 12 fotoğrafını derledik:
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