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  4. Ekranlara ara vermişti: Usta oyuncu İlker Ayrık bakın nereye yerleşti: İşte yeni mesleği!

Ekranlara ara vermişti: Usta oyuncu İlker Ayrık bakın nereye yerleşti: İşte yeni mesleği!

31.12.2023 15:27 | Son Güncelleme:
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Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, oyunculuğa ara vererek eşi Sanem Bağcı Ayrık ile birlikte çiftlik kurdu. Hayalini gerçekleştiren ünlü oyuncu, "11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" dedi.

Yılan Hikayesi, Tatlı Hayat, Yedi Numara, Geniş Aile ve Seksenler gibi dizilerin yanı sıra sunuculukta yapan İlker Ayrık, eşiyle birlikte geçtiğimiz yıl çiftlik kurmuştu. Artık daha az projede yer alan oyuncu vaktinin çoğunu ailesiyle çiftlikte geçiriyor.

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Ünlü oyuncu katıldığı bir etkinlikte çiftlik hayatını anlattı. Sebzeden, meyveye çeşit çeşit mahsul yetiştiren Ayrık, "Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var " ifadelerini kullandı.

Ayrık, çiftliklerinde açık hava sineması ve caz konserleri organizasyonları da düzenliyor.

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Ünlü oyuncu ve eşi çiftliklerinde aynı zamanda tavuk, ördek ve kaz besliyor. Bahçelerinde ayrıca yetiştirdikleri taze ürünler bulunuyor.

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İlker Ayrık Oyuncu ünlü oyuncu
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