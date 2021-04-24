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Ekranlara geri dönen Nilüfer Açıkalın yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekti

24.04.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Blu Tv'nin yeni dizisi Yeşilçam'ın Adviye Saygı karakteri ile ekrana dönen başarılı oyuncu Nilüfer Açıkalın, geçen yıllara rağmen kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Ekranlara geri dönen Nilüfer Açıkalın yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekti

Çağatay Ulusoy, Selin Şekerci, Afra Saraçoglu ve Yetkin Dikinciler gibi pek çok ünlü ismi kadrosunda barındıran BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam 22 Nisan'da izleyici ile buluştu.

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Dizi de oyuncu olmak isteyen Tülin'in annesini canlandıran Nilüfer Açıkalın, performansıyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

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NİLÜFER AÇIKALIN KİMDİR?

Nilüfer Açıkalın asıl soyadı ile Nilüfer Küçükçavdar, 1967'de Makedonya göçmeni bir ailede doğmuştur. Nilüfer Açıkalın, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi alarak mezun olmuştur. 1987'den bu yana tiyatro, sinema ve TV'de oyunculuk yapmaktadır. 1988 yılında oynadığı ilk filmi Süreyya Duru'nun 'Ada' filminde Türkan Şoray 'ın kızı rolünü canlandırmıştır.

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Kısa öykülerinden oluşan dört öykü kitabı yazan Nilüfer Açıkalın, bir dönem Devlet Tiyatrolarında da çalıştı. Nilüfer Açıkalın, 1987 yılında Peker Açıkalın'la evlenip, 1994 yılında boşanmıştır. Günümüzde yönetmen Orhan Oğuz ile birlikteliği vardır. 2014 ve 2015 yılında Başka Şarkılar adını taşıyan iki albüm çalışması yapmıştır.

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NİLÜFER AÇIKALIN OYNADIĞI FİLMLER

Yeşilçam - 2021
Çırak - 2015
Büyük Sürgün Kafkasya - 2015
Çekmeceler - 2015
Hayde Bre - 2010
Mazi Yarası - 2009
Meleğin Sırları - 2008
Hepimiz Kardeşiz - 2005
Otel İstanbul - 2005
Bekleme Odası - 2003
Serseri Aşıklar - 2003
Havada Bulut - 2002
Kiralık Kadın - 2000
Artık Sevmeyeceğim - 2000
Beyoğlu Rüyası - 2000
Şaşı Felek Çıkmazı - 2000
Dansöz - 2000
Güle Güle - 1999
Kimsecikler - 1999
Harem Suare - 1999
Kara Kentin Çocukları - 1999
Karanlıkta Biri Var - 1998
Deniz Bekliyordu - 1996
Şövalye, Pamuk Prenses ve Hain - 1996
Beşi Bir Yerde - 1996
Sihirli Ceket - 1996
Yer Çekimli Aşklar - 1995
Gülşen Abi - 1994
Çılgın Aşıklar - 1993
Şaşkın Gelin - 1993
Yağmur Beklerken - 1992
Talaz - 1992
İlk Aşk - 1991
Ada - 1988
Zengin Mutfağı

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