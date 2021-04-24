Ekranlara geri dönen Nilüfer Açıkalın yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çekti

Çağatay Ulusoy, Selin Şekerci, Afra Saraçoglu ve Yetkin Dikinciler gibi pek çok ünlü ismi kadrosunda barındıran BluTV'nin yeni dizisi Yeşilçam 22 Nisan'da izleyici ile buluştu.

Dizi de oyuncu olmak isteyen Tülin'in annesini canlandıran Nilüfer Açıkalın, performansıyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

NİLÜFER AÇIKALIN KİMDİR?

Nilüfer Açıkalın asıl soyadı ile Nilüfer Küçükçavdar, 1967'de Makedonya göçmeni bir ailede doğmuştur. Nilüfer Açıkalın, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi alarak mezun olmuştur. 1987'den bu yana tiyatro, sinema ve TV'de oyunculuk yapmaktadır. 1988 yılında oynadığı ilk filmi Süreyya Duru'nun 'Ada' filminde Türkan Şoray 'ın kızı rolünü canlandırmıştır.

Kısa öykülerinden oluşan dört öykü kitabı yazan Nilüfer Açıkalın, bir dönem Devlet Tiyatrolarında da çalıştı. Nilüfer Açıkalın, 1987 yılında Peker Açıkalın'la evlenip, 1994 yılında boşanmıştır. Günümüzde yönetmen Orhan Oğuz ile birlikteliği vardır. 2014 ve 2015 yılında Başka Şarkılar adını taşıyan iki albüm çalışması yapmıştır.