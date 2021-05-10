Ekranlarda yaprak dökümü! Sefirin Kızı, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Baraj dizileri bu hafta final yapıyor!

Star TV'de ekrana gelen Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrolleri paylaştığı Sefirin Kızı dizisi, 11 Mayıs salı akşamı 52. bölümüyle ekranlara veda edecek.

MED Yapım'ın Fox TV için çektiği Baraj dizisi, 11 Mayıs salı akşamı 39. bölümüyle final yapacak.



Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi de, bu hafta final bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 64. ve final bölümü 15 Mayıs Cumartesi günü Show TV’de yayınlanacak.

SEZON FİNALİ YAPACAK DİZİLER

Yeni sezonda da yayınlanmaya devam edecek olan dizilerden Yasak Elma ve Akıncı, bu hafta sezon finali yapacak.



