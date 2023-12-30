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Ekrem İmamoğlu saat verip çağırdı! Herkesi bayraklarıyla Beşiktaş'a davet etti

30.12.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan çirkin olaylar sonrası iptal edilen Süper Kupa maçı sonrası İstanbulluları Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve kulüp bayraklarıyla birlikte saat 15.00’te Beşiktaş’ta toplanmaya çağırdı. İşte detaylar...

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan TFF Süper Kupa Finali’nin Fenerbahçe’nin sahaya Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” sözünün yer aldığı pankartla çıkmak, Galatasaray’ın ise Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ısınma yapılmasına izin verilmemesi sonrası iptal olmasına yönelik tepkiler artıyor.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbulluları Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda toplanmaya çağırdı.

Sosyal medya hesabından çağrı yapan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“BAYRAĞINI AL, BEŞİKTAŞ’A GEL"

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İstanbulluları, bugün saat 15.00’te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı’na davet ediyorum.”


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