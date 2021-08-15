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Ekrem Örenç: Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz

15.08.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz, umarım umut ettiğimiz yerde bitiririz" dedi.

Ekrem Örenç: Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, 1-1 berabere kaldıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hatayspor'un ilk yarıya iyi başladığını ifade eden Örenç, ikinci yarı oyunu dengelediklerini belirtti ve mükemmel frikik golüyle öne geçtiklerini anımsattı.

Hatayspor'un ikinci yarıya da iyi başladığını dile getiren Örenç, "Hatayspor 60'tan sonra son çıkışlarını verdi diyebilirim. Onlarda o arada golü bulunca oyun dengeli bir şekilde gitti. Sonuçta her iki takım da birer puanla ayrılmak zorunda kaldı. Biz 3 puan almak için gelmiştik ama bundan böyle Kasımpaşa güzel futbol oynamak ister. Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz. Umarım umut ettiğimiz yerde bitiririz" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor Kasımpaşa
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