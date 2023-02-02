Ekşi Sözlük'te beyaz iç çamaşırı çok konuşulmuştu! Zeynep Bastık bu sefer kısa şortuyla spor pozu verdi

Merdivenden düşüp omurga kemiğini kıran şarkıcı Zeynep Bastık, uzun süre evde dinlendikten sonra sahnelere dönüş yaptı. Spora da başlayan Zeynep Bastık geçtiğimiz aylarda verdiği ev hali pozlarıyla dikkat çekmişti.

Beyaz iç çamaşırıyla sık sık gündeme gelen Bastık Ekşi Sözlük'te de dalga konusu olmuştu.

Ev hallerini paylaşmaya devam eden şarkıcı bu sefer spor pozu paylaştı. Kısa taytıyla yatak önünde poz veren Bastık hayranlarından yine beğeni topladı.

Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "YouTube'da yayınladığı programdan zengin oldu" iddialarına yanıt vermiş ve bir kuruş bile kazanmadığını iddia etmişti.



