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Ekşi Sözlük'te beyaz iç çamaşırı çok konuşulmuştu! Zeynep Bastık bu sefer kısa şortuyla spor pozu verdi

02.02.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç çamaşırlı ev hallerini paylaşmasıyla gündeme gelen Zeynep Bastık, Ekşi Sözlük'ün diline düşmüştü. Beyaz iç çamaşırıyla çok konuşulan Bastık spor pozuyla dikkat çekti. Bastık bu sefer siyah kısa taytıyla poz verdi.

Ekşi Sözlük'te beyaz iç çamaşırı çok konuşulmuştu! Zeynep Bastık bu sefer kısa şortuyla spor pozu verdi

Merdivenden düşüp omurga kemiğini kıran şarkıcı Zeynep Bastık, uzun süre evde dinlendikten sonra sahnelere dönüş yaptı. Spora da başlayan Zeynep Bastık geçtiğimiz aylarda verdiği ev hali pozlarıyla dikkat çekmişti.

Beyaz iç çamaşırıyla sık sık gündeme gelen Bastık Ekşi Sözlük'te de dalga konusu olmuştu.

ZEYN

Ev hallerini paylaşmaya devam eden şarkıcı bu sefer spor pozu paylaştı. Kısa taytıyla yatak önünde poz veren Bastık hayranlarından yine beğeni topladı.

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Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "YouTube'da yayınladığı programdan zengin oldu" iddialarına yanıt vermiş ve bir kuruş bile kazanmadığını iddia etmişti.

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