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Ekşi Sözlük yazarına 'Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama' davası

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YAŞAM  | 21.01.2019 08:03 | Son Güncelleme

Ekşi Sözlük internet sitesinde yazarlık yapan bir kişiye ‘Osmanlı soyundan gelenleri aşağıladığı' gerekçesiyle dava açıldı.

Ekşi Sözlük yazarına 'Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama' davası

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ekşi Sözlük internet sitesinde Aleviler ve Osmanlı başlığı altında yapılan yorumlara tepki gösteren bir kişiye, ‘Osmanlı soyundan gelenleri aşağıladığı' gerekçesiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.

İddianameye göre, Volkan Y., Ekşi Sözlük'te "Alevilerin sürekli Osmanlı'ya saldırması" konu başlığı altında yazılanlara tepki amacıyla, "İte bak hele. Naifce ecdadıma sövmeyinmiş. Ahaha ezik it" yazdı.
Bunun üzerine Kocaeli'ne bağlı Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı, Volkan Y. hakkında resen soruşturma başlattı ve 'halkı aşağılama' suçundan cezalandırma talebiyle dava açıldı. İddianamade, Volkan Y.'nin bu paylaşımı ile 'Osmanlı soyundan gelenleri kastettiği', böylece atılı suçu işlediği yönünde yeterli şüphenin bulunduğu ifade edildi.

Volkan Y., Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifade verdi.

Y'nin avukatı Efkan Bolaç, "Osmanlı dönemi çoktan bitmiş, Cumhuriyet dönemindeyiz. Cumhuriyet savcısı herhalde Diriliş dizisini çok seyretmiştir" dedi.

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Ekşi Sözlük osmanlı dava efkan bolaç

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