Eksiklerden takım kurulur! İşte Hatayspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'i!

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına İspanyol hoca Domenec Torrent getirilmişti. Deplasmanda Hatay temsilcisi ile karşılaşacak Sarı-Kırmızılılarda Torrent, ilk sınavını sert vereceğe benziyor. Takım kafilesinde bulunan 9 eksik Torrent'i bir hayli zorluyor.
Terim'in ayrılığı sonrası antrenmanlara hızlı başlayan İspanyol teknik adam, her günü çift idmanla tamamladı. Yönetimden bazı isimlerin de katıldığı idmanlarda oyuncularıyla sık sık konuşan Torrent sürekli uyarılarda bulundu.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom", kalesindeki 10 gole engel olamadı.
Galatasaray'da bu sezon ilk kez 9 oyuncu kadroda bulunmuyor. Afrika Uluslar Kupası için milli takım kampına giden Feghouli ve Mostafa Mohamed kadroda zaten yoktu. Geçen maçtan sarı kart cezası bulunan Victor Nelsson'da takımda yerini alamayacak. Bunun yanında sakatlığı bulunan Muslera, Diagne, Işık Kaan Arslan, Ryan Babel, Arda Turan ve Luyindama'da maç kadrosuna dahil edilmedi.
FATİH ÖZTÜRK
SACHA BOEY
ALPASLAN
MARCAO
VAN AANHOLT
BERKAN
CICALDAU
MORUTAN
EMRE KILINÇ
KEREM
HALİL
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