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Eksiklerden takım kurulur! İşte Hatayspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'i!

16.01.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılarda Fatih Terim sonrası Torrent takımın başına getirilmişti. İspanyol teknik adam ilk sınavını bu akşam verecek. Torrent'i kara kara düşündüren şey ise takımdaki eksik futbolcular. Galatasaray'da tam 9 oyuncu Atakaş Hatayspor maçına dahil edilmemişti. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Eksiklerden takım kurulur! İşte Hatayspor-Galatasaray maçı muhtemel 11'i!

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına İspanyol hoca Domenec Torrent getirilmişti. Deplasmanda Hatay temsilcisi ile karşılaşacak Sarı-Kırmızılılarda Torrent, ilk sınavını sert vereceğe benziyor. Takım kafilesinde bulunan 9 eksik Torrent'i bir hayli zorluyor.

ANTRENMANLARA HIZLI BAŞLADI

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Terim'in ayrılığı sonrası antrenmanlara hızlı başlayan İspanyol teknik adam, her günü çift idmanla tamamladı. Yönetimden bazı isimlerin de katıldığı idmanlarda oyuncularıyla sık sık konuşan Torrent sürekli uyarılarda bulundu.

SON 9 LİG MAÇINDA 1 GALİBİYET

GREGER

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atan "Cimbom", kalesindeki 10 gole engel olamadı.

EKSİKLERDEN TAKIM KURULUR! 9 OYUNCU YOK

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Galatasaray'da bu sezon ilk kez 9 oyuncu kadroda bulunmuyor. Afrika Uluslar Kupası için milli takım kampına giden Feghouli ve Mostafa Mohamed kadroda zaten yoktu. Geçen maçtan sarı kart cezası bulunan Victor Nelsson'da takımda yerini alamayacak. Bunun yanında sakatlığı bulunan Muslera, Diagne, Işık Kaan Arslan, Ryan Babel, Arda Turan ve Luyindama'da maç kadrosuna dahil edilmedi.

İŞTE MUHTEMEL 11

FATİH ÖZTÜRK

SACHA BOEY

ALPASLAN

MARCAO

VAN AANHOLT

BERKAN

CICALDAU

MORUTAN

EMRE KILINÇ

KEREM

HALİL


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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