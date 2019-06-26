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Ekstream spor tutkunları Uzundere'ye bayılacaksınız

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 26.06.2019 09:05 | Son Güncelleme

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye’nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesinde incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindeki protokol üyeleri, ilçedeki ekstrem sporlarını denerken adrenalinleri adeta tavan yaptı. Tortum Gölünde Kano yapan heyet ardından Tortum Çayında Rafting heyecanı yaşadı.

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Erzurum’un Uzundere ilçesine bir dizi incelemelerde bulunmak için giden Vali Okay Memiş ve beraberindeki heyet ekstrem sporlarını denedi. İlk olarak 5 kilometre ormanlık alanda yürüyen heyet ardından 16 kilometre pedal çevirdi.

Sakin kent unvanına sahip Uzundere ilçesinde yer alan Tortum Gölünde Kano yapan Memiş ve Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ardından Tortum Çayında Rafting heyecanını tattı. Rafting öncesi protokole botlarda güvenle rafting heyecanı yaşanması için gerekli bilgileri de aktarıldı.
Heyecan dolu anların yaşandığı rafting etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca Vali Memiş’in oğlu Bartu Memiş’de babasını bu anlarda yalnız bırakmadı. Parkur bittikten sonra bottan inen Memiş Rafting heyecanını ilk kez yaptığını ve tekrar denemek istediğini söyledi.
Uzundere’nin Erzurum turizmine katkı sağlaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden Vali Okay Memiş, “Bir rota üzerinden Erzurum doğasını keşfe çıktık diyebiliriz. Muhteşem bir doğa, gezip gördükçe adeta büyüleniyoruz. Müthiş güzergahlar var, doğayla baş başa olmak isteyenler için maksimum 45 dakikalık mesafede bildiğiniz Karadeniz coğrafyası, Erzurum’a çok uzak değil.
Parkurları, yaylalardaki güzellikleri, çam ağaçlarını, müthiş güzel kanyonları, buradaki meyveleri gördük, hepsine şahit olduk. Bölgede hem hayvancılığı hem de doğa turizmini geliştirmek için çaba içerisindeyiz. Tortum Şelalesi de muhteşem bir doğal güzellik. Buna mukabil çok eksiğimiz vardı, Doğa Koruma Kurulunu orada topladık, bürokratik işlemleri hızlandırıyoruz, hem özel sektörün hem de devlet olarak bizim orayı güzelleştirmemiz için yapacağımız inşaat çalışmaları için sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı kaldı.
Onayı aldıktan sonra bu sezon başlayacağız İnşallah. Erzurumlular seneye bambaşka bir Tortum Şelalesi görecekler sizlerin de desteğiyle, bunu taahhüt ediyoruz. Uzundere (Slowcity) Yavaş Şehir, geçtiğimiz günlerde kaymakam ve Belediye Başkanımız ile uluslararası bir organizasyona katıldılar ve ilçemizi orada temsil ettiler. Biz Uzundere’den, İspir’den, Oltu’dan, Narman’dan, Tortum’dan, Olur’dan çok şey bekliyoruz.
Erzurum’un doğal güzelliklerine şahit olmayı istedik. Başta ilin Valisi olarak ben, Başsavcımız ve diğer protokoldeki arkadaşlarımızla beraber bu hususa özellikle dikkat çekmek istedik. Erzurum müstesna bir il, kış turizminde Türkiye’nin göz bebeği, buna mukabil Türkiye’nin üçüncü ili olmamız hasebi ile şu bulunduğumuz coğrafya zaten Doğu Karadeniz sınırları içerisinde. Yani isterseniz Erzurum ilinde Karadeniz’i de yaşayabiliyorsunuz, il merkezine neredeyse 45 dakikalık mesafede Karadeniz havası alabiliyorsunuz. Bu alanda tesisleşmelerimizi hızlandırıyoruz, vatandaşlarımızın kullanacağı mekanların standardını yükseltmek istiyoruz.
Erzurum’da yaşayan kardeşlerimiz memleketleri ile, bu tesis alanları ile gurur duysunlar. Hem kendileri, hem misafirleri, hem de Türkiye’nin dört bir yanından, yurtdışından herkes buraya gelsin. Bölgenin tarihsel geçmişinden dolayı bu bölgeye özellikle Gürcistan’dan çok misafirimiz geliyor. Güzergah büyüleyici ve doğal güzellikleri ziyadesi ile görüyorsunuz. Erzurumlu hemşehrilerimizi ve bütün misafirlerimizi bu bölgeye davet ediyoruz” dedi. (İHA)
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Uluslararası Sakin Kentler Birliği Cittaslow Uzundere Tortum Çayı Tortum Gölü ekstream sporlar Tatil

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